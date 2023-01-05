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05/01/2023

九巴大抽獎 | 贏「一年免費搭九巴」、九巴限量版八達通卡！簡單2 Steps成功登記抽獎

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Text: Sammy Leung

　　喜愛坐巴士的朋友，機會來了！九巴近日推「兔年抽獎」，獎品十分豐富，包括：「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡及一張九巴限量版八達通卡連九巴月票一張。想知道怎樣可以參加到抽獎，一定要看下去了！

 

 

九巴會員計劃club1933「兔年抽獎」

 

　　九巴會員計劃club1933於1月4日推出「兔年抽獎」，參加方法十分簡單，只需要2步：

 

1.    大家在1月31日或之前用智能手機下載應用程式「App1933」

2.    在應用程式「App1933」內成功登記成為club1933會員

 

　　只要完成這兩個步驟，就會自動享有抽獎機會。

 

 

抽獎獎品：一年免費搭九巴

 

　　看看有甚麼抽獎獎品！凡於2023年1月31日或之前已登記成為club1933會員就會自動享有一次抽獎機會。抽獎將於2023年2月3日舉行，電腦隨機抽出40名得獎者，獎品總值超過20萬元，包括：

 

● 20名得獎者各獲得「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡（不設儲值額及按金，不能兌換成現金），「一年免費搭九巴」即13張連續「九巴月票」

● 20名得獎者各獲得一張九巴限量版八達通卡連九巴月票一張

 

 

　　抽獎結果會在2月6日於App1933內公布，領獎電郵將傳送至得獎者於club1933內登記的電郵地址。

 

登記日期：即日起至1月31日

詳情：九巴club1933「兔年抽獎」

 

 

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