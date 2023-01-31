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31/01/2023

2月AEON心動價優惠！最平$9.9起！2折買明火電磁爐適用單柄煲、6折男女裝風褸、$150負離子風筒

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Text: Sammy Leung

　　AEON不時會推出新優惠，過了農曆新年，AEON在2月份推出了「嘩！心動價！」優惠，當中有不少食品、床上用品、家品電器及童裝服飾等，最平$9.9起。一齊看看有甚麼至筍產品可以入手！


（圖片來源：AEON）


　　AEON在2月份推出了「嘩！心動價！」優惠，在2023年2月1日至2月28日於AEON超市及百貨，大家可以心動價選購各款優惠商品。先看看AEON超市，公仔雞絲粉卷63折起，售$11.9；不二家粒粒白桃肉白桃汁62折起，售$9.9；日清充實果實穀物片84折起，售$32.9；CHOYA宇治茶梅酒83折起，售$129；BIFESTA速效卸妝潔膚紙7折起，售$34.5。


AEON超市優惠（圖片來源：AEON）


　　而童裝及服飾方面，童裝風褸72折起，現售$99.9；男女裝防風風褸6折起，現售$239。不過要留意的是，某部份商品不是一間分店都有哦！


童裝及服飾優惠（圖片來源：AEON）


　　文具、廚具及家品電器方面，日本製造JEJ日本桌上收納箱7折起，現售$139；TOPVALU BESTPRICE聚酯枕頭／聚酯渦形枕頭83折起，售$49.9；明火及電磁爐適用的Berndes New Nobless單柄煲連玻璃蓋2折起，現售$199；沙宣負離子旅行電風筒6折起，售$150。


文具、廚具、家品電器優惠（圖片來源：AEON）

 

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