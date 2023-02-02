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02/02/2023

有得見子華神！《毒舌大狀》破6,200萬票房請影迷慶功！教3 Steps抽專屬酒席，得獎者可10人同行！

#慶功宴 #王丹妮 #旺角 #黃子華 #林保怡 #謝君豪 #子華神 #吳煒倫 #票房 #谷德昭 #賀歲片 #栢天男 #毒舌大狀 #楊偲泳 #廖子妤 #港產片
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　　大家看了《毒舌大狀》未？如果大家是《毒舌大狀》的Fans，今次活動就要留意了！《毒舌大狀》將舉行千人慶功宴，跟邀請支持了《毒舌大狀》的人參加，慶功宴上團隊會同大家近距離接觸、大玩遊戲。想知參加方法，就要繼續看下去了！

 

賀歲片《毒舌大狀》黃子華演「毒舌」大律師林涼水

 

　　如果大家有留意今年的賀歲片，一定會知道《毒舌大狀》，由黃子華飾演的「毒舌」大律師林涼水，在處理一宗虐兒案時因大意而令無辜被告人曾潔兒（王丹妮飾）蒙受17年冤獄。被法律界視為「垃圾」林涼水後來發現該案的新證據，為彌補過錯決定聯同方家軍大律師（楊偲泳飾）及師爺太子（何啟華飾）提出上訴。

 

 (圖片來源：FB@毒舌大狀 A Guilty Conscience)

 

 (圖片來源：FB@毒舌大狀 A Guilty Conscience)

 

 (圖片來源：FB@毒舌大狀 A Guilty Conscience)

 

衝破6,200萬票房！成為史上港產片票房第5位

 

　　《毒舌大狀》上映十多日，今日已經衝破6,200萬票房，更成為史上港產片票房第5位。而為答謝戲迷對《毒舌大狀》的支持，《毒舌》團隊於2月6日在黃子華飾演的林涼水地頭旺角筵開百席，被選中的得獎者將會獲得一圍專屬酒席，可以和親朋戚友一同到倫敦大酒樓和《毒舌大狀》的團隊慶功。

 

 (圖片來源：FB@毒舌大狀 A Guilty Conscience)

 

下一頁：即睇《毒舌大狀》慶功宴參加方法！

 

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