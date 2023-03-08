轉季執屋必睇！IKEA近百件收納家品限時85折！PLATSA大衣櫃激減$1,345／大量貯物盒選擇最平$59.4／實淨骨子層架$580有找

踏入春天，又是時候把冬季衣物和保暖寢具收拾起來，幫衣櫃換季。IKEA 近期推出一系列收納家品、小物優惠，近百件指定衣櫃、層架、貯物箱、衣物收納籃及食物盒統統減至85折，方便大家好好整理家中每個角落。

主打北歐風家具的IKEA由即日起至3月12日推出收納系列的限時優惠，不論在分店或網店，只要入手KALLAX 層架收納系列、PLATSA指定配件收納家具系列、SMÅSTAD兒童收納系列、BROR層架收納系列、IKEA 365+食物保鮮盒系列、KUGGIS收納盒系列，以及STUK衣物收納系列都有85折優惠。若心思思想換個新衣櫃，PLATSA系列的十門衣櫃連3格抽屜勝在空間、層隔多，擺放衣物超方便，本來要近 $7,690，折後只需 $6,345，即慳近 $1,345。

PLATSA雙門衣櫃連3格抽屜（特價 $1,812；原價 $2,199.9）

PLATSA十門衣櫃連3格抽屜（特價$6,345；原價$7,689.7）

PLATSA連門抽屜櫃（特價$2,944；原價$3,570）

貯物盒可說是現時收納必備的好物，今次IKEA其中一個減價亮點就是有大量貯物盒選擇，不同尺寸、隔間、質料都有，有些還可以加上蓋子，最平$21.1有交易。



STUK分格貯物箱34x51x18 cm（特價$59.4；原價$69.9）

STUK貯物箱71x51x18 cm（特價$76.4；原價$99.9）

STUK七格貯物袋30x30x90cm（特價$76.4；原價$89.9）

IKEA 365+連蓋食物盒（特價$52.6；原價$61.9）

IKEA 365+連蓋食物盒10.6L（特價$63.6 ；原價 $74.9）

IKEA 365+食物盒連蓋180ml（特價$33.9；原價$39.9）

IKEA 收得漂亮好優惠

日期︰即日至3月12日

詳情︰www.ikea.com.hk/zh

分店地址︰

銅鑼灣分店 — 銅鑼灣柏寧酒店地庫

九龍灣分店 — 九龍灣MegaBox L4

沙田分店 — 沙田HomeSquare L6

荃灣分店 — 荃灣青山公路388號8咪半3樓

大埔規劃及訂購中心 — 新界大埔超級城B區2樓238A號舖

尖沙咀規劃及訂購中心 — 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地庫2樓B204-B210舖