搶平機票 │新加坡航空3日快閃優惠！新加坡／吉隆坡／峇里島有份！二人同行來回機票連稅每位$1,280起

又有平機票了！如果今年想去新加坡、吉隆坡及峇里島的朋友，就要留意今次新加坡航空的限時3日快閃優惠！今次香港飛新加坡、吉隆坡或峇里島，只要二人同行，來回機票連稅每位只是$1,280起！一齊跟著編輯看看今次的優惠機票吧！

平機票│新加坡航空3大目的地來回連稅每位$1,280起

今次要介紹的是榮獲2022 Skytrax全球最佳航空公司第二名的新加坡航空，新加坡航空今次推介「Time to Fly 限時票價優惠」，限時3日，在3月17日前預訂新加坡、吉隆坡及峇里島，二人同行來回機票連稅只是$1,280起！

(圖片來源：新加坡航空)

(圖片來源：新加坡航空)

適用去程日期：

● 2023年4月12日- 2023年7月4日

● 2023年8月21日- 2023年9月21日

● 2023年10月3日- 2023年12月14日

● 2024年 1月2日- 2024年1月20日

旅程完成日期：2024年1月27日

最短停留天數：2日

最多停留天數：7 日

在選擇好人數及日期後，記得要選擇至少2人，大家可以看到直飛航班的時間及價錢。今次編輯選擇於8月由香港出發飛往新加坡，最平1人只需要$1,278。在右上方更會有「請參閱票價」，讓你更方便查看其他日子。

(圖片來源：新加坡航空)

到底$1,278這個票價，包括了甚麼呢？經濟艙$1,278這個票價會包括機上娛樂系統、餐飲及25kg行李。但如果你想訂位時選位，就要額外再加錢。最後，二人同行來回機票連稅一共為$2,556，一人只需要$1,278。

(圖片來源：新加坡航空)

(圖片來源：新加坡航空)

預計日期：即日至3月17日前

旅行日期：2023年4月12日至7月4日、8月21日至9月21日、10月3日至12月14日、2024年1月2日至20日

另外，大家於2023年3月15至31日預訂由香港出發飛往東南亞、歐洲、澳洲等指定目的地之來回機票，可享限時票價優惠。詳情及準確價錢可到官網查詢，一切以官方為準。

詳情：https://www.singaporeair.com/zh_TW/hk/plan-travel/local-promotions/hkpromotion/