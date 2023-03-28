100個以上著數！長者咭不可不知最筍優惠！$16蘑菇飯熱飲開餐 / 8折租銀行保管箱 / $10坐摩天輪 / $100去迪士尼 / 買珠寶有折！即睇長者咭申請方法

提到長者咭，大家可能只會以為這是年紀的證明，但其實有長者咭在很多地方都會有指定優惠，當中包括政府部門、公共運輸機構、娛樂、飲食等等。今次etnet為大家整合了一些不得不知的長者咭優惠，讓大家可以更著數的價錢在港吃喝玩樂！長者咭優惠真的十分多，今次會分了不分範疇並列出部分優惠。

長者咭優惠│1. 政府部門

● 康樂及文化事務署：以下項目可享有半價優惠

- 香港科學館及香港太空館之入場門票（專題展覽除外）

- 香港太空館全天域電影及天象節目之門票； 康文署主辦的文化表演節目、電影及音樂事務處節目之門票

- 康文署主辦的教育及推廣活動之費用

- 香港電影資料館資源中心之視聽資料觀賞證

- 博物館全年通行證

長者咭優惠│2.公共事業

● 香港電車有限公司：長者（65歲或以上）乘搭普通電車特惠單程收費港幣$1.2

● 山頂纜車有限公司：單程$14，來回程$23，月票$310。

● 天星小輪有限公司：長者咭持有人出示長者咭及使用有效之長者八達通可免費乘搭來往中環至尖沙咀或來往尖沙咀至灣仔之航線。

長者咭優惠│3. 跨區公共事業

● 香港中華煤氣有限公司（煤氣烹飪中心）：九折報讀實習及示範課程（特別課程除外）

長者咭優惠│4. 銀行

● 大眾銀行（香港）有限公司：保管箱租金八折

● 香港上海滙豐銀行有限公司：免收手續費 : 適用於購買禮劵、本票、設定、修改或取消常行指示及因存摺損毀或遺失圖章而補發存摺；豁免戶口服務月費，適用於存款結餘低於$5,000的港元儲蓄戶口。

長者咭優惠│5.診所及醫療

華潤堂、屈臣氏大藥房健康服務中心、和順堂中醫診所、和順堂中醫診所、靈實香港浸會大學中醫專科診所、足科矯形中心，多間醫療單位都有優惠，而診症時間及其他詳情，請向有關醫療單位查詢。更多診所可以在社會福利處網站內查詢。

長者咭優惠│6. 社區設施

● 荃灣浸信會頤荃長者健康服務中心：長者咭持有人優先服務

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