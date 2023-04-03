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03/04/2023

著數｜一日限定！恒生請你免費搭的士！指定90架設計的士遊走全港各區等你截！點參加抽獎嬴$9,000 Apple Store禮品卡？

#免費的士乘車日 #恒生 #恒生銀行 #的士 #交通優惠 #同『恒』賞全城
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Text: Louise Yuen

　　又有交通新優惠喇！繼港鐵的半價乘車日之後，今個 4 月還有機會免費搭的士！恒生銀行為慶祝該行成立 90 周年，將於明天（4 日）推出「同『恒』賞全城」免費的士乘車日，只要大家在 4 月 4 日 8am 至 8pm 期間，登上車身印有本地插畫家 Messy Desk 設計恒生 90 周年限定版插畫的市區的士，即可享一次免費車程。到時將有多達 90  輛特別設計的的士遊走於全港各區，司機天更會穿上恒生 90 周年制服，相對易認。

 

（恒生銀行提供）

 

　　雖然免費的士乘車日只為期一日，但大家若在 4 月 4 日至 5 月 2 日成功捕捉、並拍下恒生 90 周年限定版的士的照片，只要發送至恒生銀行官方 Facebook 專頁，即可參加大抽獎！每日送出的獎品如恒生銀行 90 周年限量版手機殼連掛繩（每日10份）或價值 $20 的電子飲食禮券（每日80份）；參加者更會自動同時參與每周抽獎，有機會贏取價值9,000元的Apple Store禮品卡。

 

 

詳情︰www.facebook.com/hangsengbank

 

 

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