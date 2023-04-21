台灣消費金2023 │ 台灣抽25萬份5,000台幣消費金，香港人都有份！要符合3資格！即睇參加抽獎及領取方法

常去台灣的朋友要留意！旅客如在指定時間去台灣，就有機會抽台灣消費金，香港人都可以抽！到底這次的台灣消費金金額有多少，又可以怎樣使用呢？即睇參加抽獎及領取方法。

為了吸引國際觀光客，台灣交通部觀光局推出「自由行旅客來台消費金」活動，今年活動中，一共有25萬份消費金，金額為新台幣5,000元，抽完即止。而消費金種類分為電子票證及住宿折抵優惠券，抽獎時就要決定自己想抽哪一種！另外，提一提大家，今年抽不到的朋友可以等下年，因為2024年會推出15萬份及2025年會有10萬份消費金，所以之後2年都要記得登記抽獎。

圖片來源：Maren Wilczek@Unsplash

台灣消費金2023│自由行旅客來台消費金參加資格

如果想參加活動，就一定要符合以下3個條件：



● 國際自由行旅客持非台灣護照入境台灣

● 停留3日至90日

● 非屬參加旅行業團體或由旅行業向台灣交通部觀光局申請其他團體獎助者

台灣消費金2023│活動日期

大家如果想抽消費金，你的航班抵達台灣時間一定要在2023年5月1日中午12時起至2025年6月30日之間，抽完即止。

圖片來源：Bas Glaap@Unsplash

台灣消費金2023│消費金選擇

消費金選擇一共有2款，包括電子票證及住宿折抵優惠券，2款都需要在領取日起90日內用完。

第1種：電子票證

可使用於合作供應商在台灣境內之特約商店，單次使用上限為新台幣1,500元，每日使用上限為3,000元。大家可選擇悠遊卡或一卡通。

悠遊卡：https://www.easycard.com.tw/en/use-rang

一卡通：https://www.i-pass.com.tw/en

第2種：住宿折抵優惠券

台灣會發放新台幣1,000元5張，限得獎者本人使用，每張優惠券折抵一次使用，不得找零、轉售。適用於台灣境內指定觀光旅館業或民宿，詳情可參考活動網站（4月28日中午12時起開放申請抽獎登錄）。

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