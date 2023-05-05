高鐵優惠｜Trip.com招募「高鐵試坐員」免費坐商務位北上！限定3日街頭快閃派10萬元優惠券？用呢張信用卡買飛即減$50！

飛至上海、廣州亦不一定要搭飛機，高鐵香港段剛於 4 月全面恢復長途班次，跳上跨省列車即可直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等地，讓大家輕輕鬆鬆沿陸路北上到內地各大城市。雖然高鐵票價較機票相宜，但於 12306 平台購票始終不算方便，Trip.com 最近推出 3 大限時高鐵車票優惠，包括快閃街頭派總值 10 萬元優惠券、用恒生信用卡買高鐵車票即有折扣，最吸引即推出「高鐵試坐員」計劃，讓大家免費坐商務位！

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高鐵車票優惠01｜只限3日！快閃街頭派10萬港元優惠券

高鐵車票通常於出發前 15 日內開放售賣，而 Trip.com 官網則能以「直接購票」、「預約車票」及「候補車票」等途徑入手高鐵車票，熱門目的地如深圳、潮州、汕頭、東莞都可以買到，價錢由 $78 至 $704 不等。若大家正計劃乘坐高鐵北上去個小旅行，Trip.com 剛好正舉辦快閃街頭活動，分別於 5 月 5、6 及 9 日在街站派發多達 5 千張高鐵優惠券，只要購票滿 $21 即減 $20，數量有限，先到先得。

活動日期：

5／5 12pm-2pm 尖沙咀海防道；5pm-7pm 中環戲院里

6／5 12pm-3pm、4pm-7pm 銅鑼灣百德新街／渣甸坊／東角道

9／5 12pm-2pm 九龍灣 Eastmark 對出；5pm-7pm 旺角朗豪坊對出

高鐵車票優惠02｜招募高鐵試坐員！免費坐商務位

旅遊網站不時會招募「酒店試睡員」，讓大家有機會免費入住五星級酒店，親身體驗一下酒店的服務、環境、衞生、餐飲等。Trip.com 今次加碼推出高鐵試坐員計劃，不只可以免費乘坐高鐵，更可試坐商務客位！

大家由即日起至 5 月 24 日於 Trip.com app 或活動網頁（按此）報名參加，只需回答問題並提交表格，便有機會成為高鐵試坐員！當選的高鐵試坐員可免費獲得香港西九龍站往返指定目的地的高鐵來回票（包括一張商務座或一等座車票，以及一張二等座車票，價值高達$781）。高鐵試坐員需在一個月內完成預約及試坐，並在 Trip Moments 社區及社交媒體分享試坐體驗，這些的機會可遇不可求！

高鐵車票優惠03｜全港首張信用卡提供高鐵票優惠折扣

Trip.com 早前與恒生信用卡合作，推出多個機票、酒店、當地體驗優惠，最近再接再厲以恒生信用卡購買高鐵車票，即有 $50 折扣，成為全港首張提供高鐵車票優惠的信用卡！由 5 月 9 日至 6 月 26 日期間，用戶在 Trip.com 訂高鐵車票時，以恒生信用卡付款並輸入指定優惠碼，滿 $500 即減 $50。