掃筍貨 | Aeon網店買滿額即減高達$400，再送$100電子優惠券！ DYSON風筒 / LG 4K電視都有得減！DONKI本月限定美妝家品清貨價2折

自從消費券發放，大大小小商舖都進行大減價！逛咗SOGO感謝祭未？話未說完，Aeon、DON DON DONKI又有優惠喇！Aeon網上購物城限時加推初夏優惠！今次在Aeon網上商店購買任何產品，只要消費滿指定金額，便會立即減價，部分產品本身更有折扣，有DYSON風筒、Panasonic、LG、SAMSUNG電視等，變相折上折！同時，DON DON DONKI氣勢亦不弱，DONKI荃灣海之戀分店設清貨區，而尖沙咀美麗華分店則有獨家優惠，即睇產品推介及優惠詳情！

經常要到各大商場或大型商店格價很麻煩？今次Aeon網上購物城就最適合大忙人！Aeon網上購物城的產品十分多，OL必備的上班小物，如保暖杯；新居入伙之選的電視及DYSON產品等還有折扣！即日起至5月23日，只要在網上Aeon消費滿$600即減$50；滿$1,000即減$100等，最高可減達$400再送$100電子優惠券！全單買滿$800（會員$500）更有免費送貨！即睇有甚麼好物推介！

Aeon網上購物城限時加推初夏優惠

消費滿$600即減$50（優惠碼：CVS600）

消費滿$1,000即減$100（優惠碼：CVS1000）

消費滿$2,000即減$250（優惠碼：CVS2000）

消費滿$3,000即減$400（優惠碼：CVS3000）

消費滿$1,000或以上，再送$100電子優惠券（完成訂單7個工作天內發送至電郵地址，下次買滿$600便可使用）

Aeon網上購物優惠 | 生活小物：上班族必備！時尚雙層食物盒連保溫袋唔使$70！外形四方方便收納！

相信不少上班族都會帶飯盒作午餐，一來健康，二來慳錢，一個外型時尚的飯盒連保溫袋是帶飯一族必備小物！Aeon自家品牌Home Coordy的雙層食物盒連保溫袋原價$79.9，現只需$61.4，而保溫杯亦同樣有折，只需近$100就可入手，便宜又實用！

雙層食物盒連保溫袋銀色800毫升

原價：$79.9；優惠價：$61.4

（圖片來源：Aeon網上購物城）

擰蓋保溫杯500毫升

原價：$139；優惠價：$106.9

（圖片來源：Aeon網上購物城）

Aeon網上購物優惠 | DYSON：招牌風筒減價！輸入優惠碼再減！

不少人喜歡DYSON的家居用品，覺得它們耐用又省位，外形又十分摩登，假如家居裝潢走型格路線，必定十分適合放置DYSON家電！不過，DYSON產品價格不算便宜，想入手的大家可以趁今次Aeon網上購物城優惠買它回家！買夠指定金額更可再折！

DYSON-Supersonic™ 風筒HD08

原價：$3,000

優惠價：$2,850（輸入優惠碼再減$250 + 送$100電子優惠券 ）

（圖片來源：Aeon網上購物城）

Aeon網上購物優惠 | 抵買LG、三星、Pansonic 4K LED電視！PHILIPS無線耳機$180有交易

年輕一代講求在家看電影的舒適感，一部4K電視的畫質簡直令電影昇華！今次Aeon網上購物城有不同牌子的4K電視都有優惠，與DYSON一樣，買夠金額更可再減！另外，部分產品雖然沒有減價，但都比一般市價便宜，例如市價約$400的PHILIPS耳機只需$180，適合著重音質的你作入門產品！

Panasonic 49吋4K LED智能電視

原價：$5,090

優惠價：$4682.8（輸入優惠碼再減$400 + 送$100電子優惠券 ）

（圖片來源：Aeon網上購物城）

PHILIPS 無線耳機TAH4205

價錢：$180

（圖片來源：Aeon網上購物城）

除了限時優惠外，Aeon網上購物城每月10日都會有自家品牌9折優惠，如Home Coordy及TOPVALU等，買家品及服飾就可趁每月10日購買，以較低價購買心頭好！

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