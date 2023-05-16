一田購物優惠日5.24開搶！百貨、超市都有平！1折震撼價掃行李箱、平底鑊/$100任揀4件！/OSIM按摩椅激減$1.5萬/$78食日本肥後蜜瓜

半年一度的一田購物優惠日又來了！大家準備好掃貨未？一田全港12間分店及14個特別展場將會連續2星期同步勁減，多件好物低至1折起發售，更會有3折起激減日本及環球新鮮及乾貨美食、超抵價$100任選4件美食、日用品自由組合等等！另外，購物優惠日首日早上9至11時為YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人獨家優先場，一齊看看一田購物優惠日優惠及詳情！

連續2星期一田購物優惠日

半年一度的一田購物優惠日即將於5月24日至6月6日登場，一連2星期全港12間分店及14個特別展場的百貨貨品及超市貨品都會有優惠，優惠包括13種：

1. 1折震撼筍貨

2. 每日限定優惠

3. YATA-Fans 會員激賞

4. 「$100任揀4件」專區

5. 超市新鮮食品

6. 旅行Outing用品

7. 運動及休閒服飾

8. POMPOMPURIN獨家限定精品、萌爆卡通好物

9. 廚房及家居用品

10. 化妝及護膚品

11. 嬰兒用品及童裝

12. 電子產品

13. 勁慳$27,000組合

購物優惠日首日早上9至11時為YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人獨家優先場，YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人可以預早於網上登記，就可以入場搶購。而首日早上11時起開放予公眾，並營業至晚上10時。5月25日至6月6日，百貨部營業時間將為早上10時至晚上10時，全線超市則按照各店行常營業時間營業。

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