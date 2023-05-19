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19/05/2023

著數｜AIA請你任搭摩天輪！兩日限定！點攞免費門票？友邦嘉年華12月回歸有咩玩？

#AIA #摩天輪 #香港摩天輪 #友邦嘉年華 #著數 #優惠 #打卡熱點 #週末好去處 #著數優惠
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Text: Louise Yuen

　　為了響應政府的「你好，香港！」及「開心香港」活動，AIA 將於今個周末一連兩日送出免費「香港摩天輪」門票，重點是不設數量上限，唔使再網上搶飛就最好不過！即睇領取門票方法。

 

　　繼全港戲院日之後，AIA 早前也公布將於 5 月 20 日及 21 日免費送出「香港摩天輪」門票，大家只需在當天前往摩天輪售票處便可索取即日門票，數量不設上限，比網上搶飛方便得多！實際情況會因應摩天輪的承載量及開放時間而定。大家不妨趁這個機會，跳上摩天輪從另一角度俯瞰維港兩岸的景色！

 

（圖片來源︰Hong Kong Observation Wheel & AIA Vitality Park）

 

　　另外， 連續 4 年受疫情影響而停辦的「友邦嘉年華」也鐵定在 12 月 21 日回歸中環海濱活動空間，預計將推出多個嶄新機動遊戲、街頭表演和攤位遊戲，大家有機會贏取毛公仔，更多詳情將於 9 月下旬門票公開發售時一併公布。

 

 

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