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24/05/2023

精選4間酒店自助餐優惠！77折任食龍蝦蟹腳/快閃買2送1/平食文華東方 /即剖原條油甘魚

#自助餐 #酒店自助餐 #抵食 #龍蝦 #蟹腳 #和牛 #快閃優惠 #油甘魚 #超筍 #優惠 #著數
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Text: Sammy Leung

　　忙完工作，想和家人或另一半吃一餐好的？自助餐？燒肉？放題？先介紹自助餐抵食優惠，今次4間酒店自助餐都有不同的抵食之處，包括77折食龍蝦、蟹腳、和牛；自助餐有快閃優惠買2送1；82折食松葉蟹腳、即剖原條油甘魚等等。一齊看看今次有甚麼超筍優惠！

 

酒店自助餐優惠│1.萬麗咖啡室：77折食龍蝦+蟹腳+和牛

 

　　位於香港萬麗海景酒店閣樓的萬麗咖啡室有220個座位，供應環球美食，包括中、西、日及東南亞風味佳餚等等。

 

 

　　在4至7月，萬麗咖啡室推出海陸雙饗自助晚餐，有波士頓龍蝦及蟹腳等時令冰鎮海鮮，其他重點有烤馬來西亞大蝦、和牛牛板腱扒、和牛生牛肉薄片配松露油醋汁伴火箭菜、慢煮和牛牛尾、川味紅燒牛腩、蒜香和牛牛柳、紅酒燴和牛牛面頰、M5和牛越南河粉等，所以喜歡食牛的朋友就一定要試試。另外，每位客人更會有一客磯煮鮑魚及新鮮蒸焗波士頓龍蝦，十分吸引。

 

 

　　大家可以去香港萬麗海景酒店的網上商店購買禮券，低至77折，星期一至四為$644.3（原價：$833.8）、星期五至日及公眾假期$678.3（原價：$877.8），已包括10%服務費。不過，記得要至少提前一天預訂。

 

香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室

價錢：星期一至四$644.3、星期五至日及公眾假期$678.3（6月18日除外）

時間：2023年4月1日至7月9日晚上6時30分至晚上9時30分

地址：灣仔港灣道 1 號

詳情：https://www.renhongkong-eshop.com/tc/product/4HSiB202No03/%E8%90%AC%E9%BA%97%E5%92%96%E5%95%A1%E5%AE%A4-[%E5%9B%9B%E8%87%B3%E4%B8%83%E6%9C%88]

 

下一頁：快閃優惠買2送1

 

 

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