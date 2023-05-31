著數｜Samsung官網限定優惠！買手機/平板/家電滿額即送酒店自助餐、首爾機票！減價貨都得！點參加？優惠期至幾時？

Samsung 最近推出 Seoul Chill 官網優惠，只要在 Samsung 網上商店買滿指定金額，即送港島海逸君綽酒店雙人自助餐、香港至首爾的來回機票，獎品超吸引！重點是網店上的智能手機、平板電腦、電腦、智能手錶、電視、生活家電等統統計數，而且減價 Item 一樣可以用在是次優惠！父親節將至，以手機、平板電腦作禮物絕對實用又貼心！到底如何參加？優惠期何時開始？繼續睇優惠詳情！

這次 Samsung 網上商店的限定優惠玩法簡單，不需登記、抽籤，只要由即日起至 6 月 30 日於官網單次消費淨額達 $10,000 或以上便有機會中獎！像入手一部約 $15,598 起的 Galaxy Z Fold 4 旗艦大螢幕摺機，已經可以免費獲贈港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 咖啡廳的雙人自助晚餐！

若單次消費金額達 $32,000 或以上，更可免費獲贈 2 套韓亞航空的香港至首爾來回機票！想達到指定金額亦不一定要單買 65 吋 OLED 4K 電視或入手家庭影院組合，Samsung 今次同時提供自由配搭組合，智能手機、平板電腦、電腦、智能手錶、電視至生活家電都有，最多可選 3 件產品，金額總數達標便可以中獎！

【單次消費淨額】

● 滿 $10,000 至 $17,999.99

Seoul Chill禮遇︰免費獲贈港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 咖啡廳自助晚餐（兩位）（價值不少於 $1,200）

禮品換領期限：2023年6月5日至7月31日

酒店禮券使用期限：2023年6月19日至12月31日

● 滿 $18,000 至 $31,999.99

Seoul Chill禮遇︰免費獲贈韓亞航空香港至首爾來回機票乙張（價值約 $3,000）

禮品換領期限：2023年6月5日至7月31日

機票使用期限：2023年6月19日至12月20日

● 多於 $32,000

Seoul Chill禮遇︰免費獲贈韓亞航空香港至首爾來回機票兩張（價值約 $6,000）

例如選今年初才推出的 Galaxy Book3 Ultra 電腦，以上減價中的 Galaxy Z Flip4 手機和 Galaxy Watch5 Pro 藍牙智能手錶，產品總數為 $32,376 已經符合條件，即可嬴走 2 張香港至首爾來回機票！要留意，雙人自助餐、香港至首爾來回機票數量有限，先到先得，送完即止。

Seoul Chill 官網優惠

網址︰www.samsung.com/hk/offer/travelling-campaign-2023/