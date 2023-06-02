國泰最新眨眼challenge贏Asia Miles里數！限時內眨40下即獲400里！邊度玩？點樣額外賺5,000里數？

亞洲萬里通（Asia Miles）的里數不只可以兌換機票和酒店住宿，就連電器、演唱會門票、旅遊用品都能一一換取。現時不少人都靠聯營信用卡、乘坐指定航班、OpenRice 網上訂枱儲里數，最近國泰就推出「眨獲里賞日常」活動，包括 IG AR Filter 小遊戲及去勻港九的「眨眼挑戰流動車」，簡單眨眼 challenge 已經能輕鬆贏走最多 400 里數！

（圖片來源︰cathay）

以眨眼實力贏里數！國泰推「眨獲里賞日常」IG AR Filter

即日起至 6 月 18 日，大家只要参加國泰 IG 上的 AR Filter 小遊戲，並在 10 秒內眨眼最少 40 下，即可獲得高達 400 里數！玩法簡單，只要在國泰 IG 帳戶 @cathay（按此）打開活動專屬 Filter，選擇遊戲背景後即可挑戰 10 秒內眨眼 40 下！若成功挑戰後，標籤 @cathay 及兩位朋友，並加上 hashtag #眨獲里賞日常，再發布影片為 Story。之後截圖「挑戰成功」畫面及私訊國泰 IG 帳戶（@cathay），便可獲得 200 里數！現有渣打國泰 Mastercard 客戶更可獲額外 200 里數，即合共 400 里數！記得將個人 IG 帳號設定為「公開」才可！記者試玩過幾次，最高紀錄也不過在限時內眨眼 26 次，具一定難道。

（圖片來源︰cathay）

成功挑戰賺最多400里數！「眨獲里賞流動車」下周落區

除了「眨獲里賞日常」IG AR Filter， 國泰在 6 月 8 日至 11 日也有架「眨獲里賞流動車」出現在香港各區鬧市，成功完成眨眼挑戰，同樣可獲得高達 400 里數！據說流動車將分別於觀塘、鰂魚涌、銅鑼灣和旺角出沒，詳情記得在當日 12pm 留意國泰 IG Story（@cathay）參加挑戰。



「眨獲里賞流動車」落區時間表

6 月 8 至 9 日︰觀塘、鰂魚涌（12 - 6pm）

6 月 10 至 11 日︰銅鑼灣和旺角（12 - 8pm）





若想趁機申請渣打國泰 Mastercard，只要在活動期間透過指定連結（按此）成功申請新卡，則可免簽賬賺額外 5,000 里數。合資格全新信用卡客戶在迎新期內簽賬更可享 HKD1＝1里，輕鬆賺取 40,000 里數迎新獎賞！

（圖片來源︰cathay）