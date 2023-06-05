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05/06/2023

睇戲有著數！嘉禾院線限時4大優惠！指定時間全線2D戲飛$40、買飛送電影贈券

#電影 #著數 #睇戲 #嘉禾院線 #優惠 #戲票 #戲院 #會員 #禮券 #套餐 #電影贈券 #購票 #2D票價
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Text: Sammy Leung

　　6月天氣熱辣辣，不想進行戶外活動，大家都會留在室內，而去戲院睇戲就是夏日必做的室內活動。如果想睇戲的朋友，今個星期就不要錯過，嘉禾院線由6月5日至6月11日全線推出「給ME戲院睇戲的理由」優惠，當中指定戲院票價只需$65、購票2張仲會送獲贈「電影贈券」。各位電影迷，真的不要錯過了，一齊進場看電影吧！

 

 

嘉禾院線優惠│1. 全線逢星期三2D票價$40+指定戲院優惠

　　嘉禾星期三的$40票價一向受歡迎，大家如果不知道話，就要留意。嘉禾全線逢星期三2D票價為$40，而IMAX票價為$80。不過票價不適用於公眾假期及公眾假期前夕；不可與任何購票優惠同時使用；如放映版本或片長或其他原因，有機會加價，大家是要補差額的。

 

　　另外，有2間戲院買戲票都有優惠，包括嘉禾院線旗艦戲院奧海城the sky平日2D成人票價為$80及嘉禾黃埔星期一至日 2D成人票價$65。而嘉禾院線會員享有全線戲院購票9折優惠。

 

嘉禾院線優惠│2. 指定戲院票房購票送「電影贈券」

　　於6月5日至6月11日（6月7日除外）在指定戲院票房購買成人戲票2張，即會得到一張「嘉禾院線電影贈券」，每間戲院名額200個。而「嘉禾院線電影贈券」可以在星期一至五（公眾假期除外），於全線戲院通用。

  •     6月5日(星期一)：the sky、嘉禾粉嶺
  •     6月6日(星期二)：嘉禾MegaBox、嘉禾啟德
  •     6月8日(星期四)：StagE、海運戲院
  •     6月9日(星期五)：嘉禾V WALK、嘉禾大埔
  •     6月10至11日(星期六及日)：嘉禾黃埔、嘉禾銀河廣場

 

 
嘉禾院線優惠│3. 嘉禾院線小食部精選優惠

　　去戲院看電影，一定要食小食，所以嘉禾院線小食部都在今個星期推出了不少優惠，每日在不同的戲院都有不同著數！

  •     6月5日星期一：the sky即磨咖啡買一送一、嘉禾粉嶺飲品買一送一。會員單買細爆谷免費升級至大爆谷
  •     6月6日星期二：嘉禾MegaBox及嘉禾啟德會員出示會員咭買小食部套餐送燒賣一份
  •     6月7日星期三：會員消費享1.5倍積分
  •     6月8日星期四：StagE 及海運戲院$15買細汽水
  •     6月9日星期五：於嘉禾VWALK及嘉禾大埔買任何小食，$5可加購牛角包。會員單購細汽水免費升級至大汽水
  •     6月10至11日星期六及日：Follow嘉禾院線Instagram及以指定IG Filter拍照並完成指定任務可在嘉禾黃埔及嘉禾銀河廣場獲小食一份，小食款式隨機送出，先到先得，送完即止。


嘉禾院線優惠│4. GH Moviegoer Plus會員積分優惠

　　嘉禾院線GH Moviegoer Plus會員於6月5日至6月11日，以優惠積分可以換到不同的禮券及套餐，每位會員每款最多可換2張：

  •     350分換細爆谷餐一份 (原價550分)
  •     450分換嘉禾餐一份(原價650)
  •     600分換嘉禾院線電影禮券(原價800分)


*換領細爆谷餐券及嘉禾餐券不適用於嘉禾銀河廣場。

　　詳情可以留意官方網站

 

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