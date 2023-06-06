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06/06/2023

PayMe「儲火」限時新活動！消費儲火有咩著數？一文教你儲火換$30折扣券+抽百萬獎賞

#PayMe #消費儲火 #儲火 #優惠 #抽獎 #著數 #大抽獎 #折扣優惠券 #優惠券
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Text: Sammy Leung

　　「我PayMe你！」這是從PayMe興起後，跟朋友、同事吃飯後，最常聽到的一句說話。因為PayMe用法方便，大家都不用再拿著現金，為「找錢」而煩惱。最近，大家一打開PayMe都會看到最新的推廣「消費儲火 多儲多賞」，到底甚麼是儲火呢？有甚麼情況下可以儲火？儲完是不是有優惠及抽獎呢？一文睇清PayMe儲火活動！

 

　　PayMe近日推出「偏心Yoshi偏心你！第一炮：消費儲火 多儲多賞」活動，大家只要在啟用自動增值功能，及於商店消費滿指定金額，就可以開始儲火，而儲火至特定數量就會得到折扣優惠券，更有機會參加大抽獎！

 

2 Steps消費儲火

 

　　參加活動方法十分簡單，只要做齊2步就可以了！

 

1.    啟用自動增值功能，並於推廣期內保持開啟狀態

2.    於商店消費滿或以上，即開始儲；每次於商店消費滿$80，就會增加一個火

 

 

消費儲火獎賞最多賺$30

 

　　「偏心Yoshi偏心你！第一炮：消費儲火 多儲多賞」活動一共分為3階段：

 

● 第1階段 - 6月2日至28日

● 第2階段 - 7月1日至27日

● 第3階段 - 8月1日至29日

 

　　儲火獎勵分為以上3個階段，只要於每個階段儲滿指定火數，並開啟自動增值功能，便可獲取折扣優惠券。

 

　　每月儲火數量為4至5話，可以得到每月獎賞$6折扣優惠券；每月儲火數量為6或以上，可以得到$10折扣優惠券。在3個階段中，每人合共最多可得到總值高達$30的折扣優惠券。不過要留意，於儲火獎勵的每個階段期間，儲滿6個火或以上，只會獲取$10折扣優惠券一張，折扣優惠券有效期為發放日起計一個月。大家可以在於任何接受PayMe付款的商店消費滿$6用$6折扣優惠券即減$6；消費滿$10用$10折扣優惠券即減$10。

 

 

　　如果想看看自己的已儲火數，可以在「我的賬戶」版面按一下頂部「火」的圖案，就可以查看已儲的火數。而每個月的火數將重設為0，以便查看儲火進度。

 

折扣優惠券有效期：發放日起計一個月

詳情：偏心Yoshi偏心你！第一炮：消費儲火 多儲多賞

 

下一頁：儲火參加終極大抽獎

 

 

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