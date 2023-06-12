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12/06/2023

父親節2023│超抵電子產品＋電器優惠！買Samsung電話送平板／百老滙指定信用卡買手機勁減$2,300／豐澤低至25折起

#父親節禮物 #父親節 #父親節優惠 #禮物 #電子產品 #電器 #友和 #YOHO #豐澤 #百老滙 #蘇寧 #Samsung #小米 #著數
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Text: Sammy Leung

　　踏入6月，快到父親節，大家準備了父親節禮物了嗎？如果大家不知道選甚麼禮物，大家就可以繼續看下去，因為今次會介紹6大父親節優惠，全部都是電器及電子產品類，當中有友和 YOHO、豐澤、百老滙、蘇寧、samsung及小米，一齊看看優惠！

 

父親節2023│1. 百老滙：用中銀信用卡入手指定智能手機勁減$2,300

 

　　百老滙於6月6日至 2023年6月18日推出了「寵爸禮物推薦」，除了有多款折扣電器產品外，做會員更有消費折扣，先看看有甚麼折扣電器產品！超筍產品有：$1,498 PHILIPS乾濕兩用電鬚刨（建議零售價$1,698）、$1,598 Braun （建議零售價$1,998）、$809 ODOYO雙頭按摩槍（建議零售價$899）、$1,380 OGAWA智能眼部按摩儀（建議零售價$2,080）、$960 SAMSONITE RED背囊（建議零售價$1,600 ）等等。

 

 

　　如果大家有中銀信用卡，入手OPPO RENO6 PRO智能手機，仲勁減$2,300，只需$3,399；入手NOKIA T10 平板電腦 TA-1457 LTE只需$1,188。

 

 

　　會員購物滿$500減$25，消費滿$1,000減$50，請在網店結帳時輸入優惠碼「FASP25」，而每位會員僅限使用1次、不能與其它優惠碼或銀行優惠同時使用。大家如果想使用以上優惠碼，可以於 broadwaylifestyle.com 登入會員帳號或登記成為新會員。

 

活動時間：2023年6月6日下午3時至 2023年6月18日下午11時59分。

詳情：https://www.broadwaylifestyle.com/hk_tc/fathers-day-2023

 

下一頁：豐澤精選產品低至25折起

 

 

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