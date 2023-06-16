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16/06/2023

5大巴士公司6.18父親節起加價！每程畀多幾錢？九巴同日推13個紅日兒童免費搭車！即睇加價情況、九巴優惠詳情

#九巴 #小童 #交通 #龍運 #城巴新巴 #優惠 #夏日賞童遊 #城巴機場線及新大嶼巴士 #著數 #免費乘車
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Text: Kennis Wong

　　大家不想面對的巴士加價終於來臨！行政會議（行會）上月批准5間專營巴士公司加價，包括九巴、龍運、城巴新巴、城巴機場線及新大嶼巴士，加幅介乎3.9%至7%之間，6月18日生效！不過「有悲亦有喜」，九巴宣佈同日起一連13個周日及紅日小童乘車免費！即睇巴士加價及九巴優惠詳情！

 

5間巴士公司齊加價！各自加幅多少？

 

　　5間巴士公司早前提出加價申請，九巴申請加價9.5%、龍運申請8.5%增幅、城巴新巴則以每條路線劃一加價$2計算，而城巴機場線提出50%加幅，新大嶼巴士則申請5.8%。

 

　　行會上月批准全數加價申請，但加幅未如各間公司的「如意算盤」，扣除隧道基金後，九巴獲批加價3.9%；城巴新巴加價4.9%；龍運、城巴機場線及新大嶼巴士的北大嶼山線加幅4.2%，以及新大嶼山巴士其他路線加價7%，所有巴士公司加價將於6月18日（星期日）凌晨2時30分起生效。

 

　　看到加幅覺得很可怕？先不用太擔心，運輸及物流局表示，加價後約87%的乘客每程只須多付不超過$0.5，幾乎全部乘客支付的車費都不超過$1加幅，九巴亦已設立網頁，讓大家搜尋每條路線及車站的舊有及新車資。

 

（圖片來源：晴報）

 

九巴及龍運：https://app.kmb.hk/app1933/fare_increment/

城巴新巴：www.citybus.com.hk/home/default.aspx?intLangID=2

新大嶼山巴士：www.nlb.com.hk/

 

九巴月票都加價！

 

　　值得一提的是，九巴設有月票計劃，方便經常乘坐九巴及長途巴士的乘客，現時的月票票價為$780，雖然月票同樣會加價，但會延遲至9月18日才加至$800，各位月票顧客暫時不太受加價影響！

 

下一頁：有加有減！九巴父親節（18日）起推假日小童免費乘車優惠！

 

 

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