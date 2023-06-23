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23/06/2023

IKEA一連4星期減價清貨！電視櫃勁減$2,000 / 床連床褥唔使$2,800 / $9.9入手椅墊 / $4.9買煮食用大匙！指定會員積分換現金券

#IKEA #宜家家居 #傢俬 #家居用品 #產品 #自由組合 #減價 #清貨 #貨品 #yuu會員 #優惠 #著數
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Text: Sammy Leung

　　大家愛逛IKEA 宜家家居嗎？很多人放假時都喜歡到IKEA看看有沒有適合家裡用的傢俬或家居用品，因為IKEA的產品設計大眾化，又可以自由組合，彈性相當高。最近，IKEA推出減價清貨活動，多款精選貨品低至5折，而yuu會員更可以用積分兌換電子現金券！愛去IKEA購物的你，一定不可以錯過！

 

IKEA 宜家家居優惠│1. 減價清貨貨品低至5折

 

　　IKEA 宜家家居在6月20日至7月19日這一個月推出減價清貨活動，多達200款以上的產品都有優惠，8大類別包括儲物、辦公、傢俬、家居裝飾、布藝、日常必備好物、廚房用品、飯廳傢俬。一齊跟住編輯看看有甚麼超筍優惠！

 

 

 

　　儲物及辦公方面，有$1,190入手原價$ 2,490的白色書架；$990買到原價$ 2,990的電視櫃，足足平了$2,000；$99.9入手上牆貯物架，不用$100；$299買到書檯；多款辦公椅都減約$200！

 

 

LIATORP 白色電視櫃 $ 990

 

 

LIATORP 白色玻璃門貯物櫃、96x42x214 cm $1,990

 

　　在傢俬、飯廳傢俬方面，$3,890可以買到小型開放式三座位梳化；$2,789.8入手日間床連2抽屜及2床褥，真的好抵；$99.9買到小小的角几；$ 2,889.6買到相思木的一枱四椅；$19.9買到4件裝玻璃水杯；$ 9.9買明玻璃連蓋瓶等。

 

 

$2,789.8入手日間床連2抽屜及2床褥

 

 

日間床連2抽屜及2床褥平時可以收好

 

 

角几, 55x55x45 cm $99.9

 

 

相思木一枱四椅、140x76x75 cm $2,889 .6

 

 

23 cm連蓋瓶$9 .9

 

 

不銹鋼水瓶 $69 .9

 

 

2 件裝黑色碟 $99.9

 

　　最後看看其他好物，大家可以$9.9入手灰色椅墊或黑白咕（口臣）；$129.9買到超抵白色藍色方格被套連2個枕袋；$4.9入手33 cm灰色煮食用的大匙。

 

 

40x40 cm黑白咕（口臣）$9.9

 

 

灰色椅墊 $ 9.9

 

 

白色藍色方格被套連2個枕袋,、200x200／50x80 cm $129.9

 

 

$4.9入手33 cm灰色煮食用的大匙

 

　　不過要留意，所有減價清貨產品數量有限，售完即止，所以大家看好就要買了！詳情可以到官方網站查詢。

 

優惠日期：6月20日至7月19日

 

IKEA 宜家家居優惠│2. yuu積分換電子現金券

 

　　另一邊廂，IKEA宜家家居在6月22號至7月5號推出yuu會員專享的積分換電子現金券活動，yuu會員可以用14,000 yuu積分換IKEA $80電子現金券或用10,000 yuu積分換IKEA $55電子現金券。不過要留意的是電子現金券必須在兌換後90日内使用，不適用於愉景灣IKEA Close to You及網上購物。詳情可以到官方網站查詢。

 

優惠日期：6月22號至7月5號

 

 

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