信用卡優惠 │ 滙豐 x 環亞推旅遊優惠：限時換雙倍分！2 Steps用奬賞錢換積分入環亞貴賓室！即睇日期、詳情

旅行或出外公幹時，去到機場時還有些時間，想到機場貴賓室休息一下？如果大家平時有用滙豐信用卡賺取「奬賞錢」的話，今次就要留意了，最近滙豐和環亞機場服務管理集團（環亞）推出信用卡旅遊獎勵合作計劃，所以大家是有機會用「奬賞錢」兌換一系列機場禮賓服務，另外在指定日期內將「奬賞錢」兌換成環亞的「翱翔積分」，仲有雙倍兌換率優惠，即睇詳情！

若果平時透過滙豐信用卡的獎賞計劃賺取「奬賞錢」，都應該知道「奬賞錢」可以用來繳付賬單、於商戶兌換「獎賞錢」即時扣減消費、兌換成合作夥伴獎賞積分及將「獎賞錢」轉不同的飛行優惠計劃積分等等。最近，滙豐和環亞機場服務管理集團（環亞）宣布，將會推出信用卡旅遊獎勵合作計劃，令到大家可以通過環亞的全球會員計劃Smart Traveller「智旅者」享用機場禮賓服務。兌換的方法十分簡單，只要以下2步，相當方便！

2步將「獎賞錢」兌換成「翱翔積分」

1. 滙豐信用卡客戶透過Reward+ 應用程式，將「獎賞錢」兌換成「翱翔積分」

2. 在Smart Traveler「智旅者」應用程式換取機場禮賓服務

部分機場禮賓服務包括：環亞貴賓室、環亞優逸庭貴賓室升級、ALLWAYS機場禁區電動車接載服務、其他旅遊熱點的機場貴賓室、機場餐飲禮券等，所以大家可以用「獎賞錢」換成不同的旅遊接待體驗，更可以與家人好友、同事或小孩分享。另外，此外，滙豐信用卡客戶在Smart Traveler「智旅者」上是有獨家積分兌換平台，兌換旅遊產品及服務低至3折優惠。

指定日期有限時雙倍兌換率優惠

一般來說，$1「獎賞錢」可以兌換5分的「翱翔積分」。但是滙豐信用卡客戶在2023年7月1日至8月31日，更可享限時雙倍兌換率，即是$1「獎賞錢」能兌換成10分的「翱翔積分」。而在推廣期內，大家更可以低至$100「獎賞錢」升級至環亞優逸庭或者低至$160「獎賞錢」換「ALLWAYS電動車包車」服務。