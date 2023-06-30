  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

30/06/2023

七一優惠 | 飲食界慶回歸！$500有找4人用六頭鮑魚宴、牛角溫野菜有折！麥當勞$11兩件菠蘿批！一文睇晒最筍精選著數

#麥當勞 #著數 #回歸日 #早午餐 #回歸 #KFC #美心 #牛角 #飲食 #溫野菜 #PHD #富臨 #71折 #Pizza Hut
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　明天就是7.1回歸日！為慶祝回歸26週年，香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會 及優質旅遊服務協會聯合主辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動」！總共有1,452間食肆推出優惠，以下精選了幾款最抵優惠，快點mark低心水餐廳明天覓食！

 

7.1回歸飲食優惠 ︳ 1. 酒家抵食象拔蚌！$500有找六頭鮑魚宴、$105食燒鵝+清炒河蝦仁

 

　　疫情過後，大家終於多了與家人外出聚餐。大夥兒開餐，酒樓是最好選擇！由7月1日至7月31日，多間酒樓推出象拔蚌71折！一家四口的大家亦可趁優惠品嘗六頭鮑魚宴，折實後$500有找，抵！

 

1.    富臨酒家、富城薈、富臨漁港、皇室1號：象拔蚌71折（原價：$598；優惠價：$424）

2.    陶源酒家：四位用六頭鮑魚宴（六頭鮑魚伴椎茸、花膠遼參濃雞湯、香煎一夜情馬友、雲耳勝瓜泡魚肚、脆皮咕嚕肉）71折（原價：$668；優惠價：$474）、堂食京式片皮鴨71折（原價：$298；優惠價：$212）

3.    海港酒家、海皇漁港、海港燒鵝海鮮酒家：燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105

 

7.1回歸飲食優惠 ︳2. 粉絲召集！人氣牛角、溫野菜指定套餐71折！西冷、肉眼都有折！

 

　　不少人都是牛角粉絲，今次除了牛角有折扣外，連牛角Buffet都有71折！而同集團的溫野菜指定盛合亦有優惠！

 

1.    牛角：西冷或肉眼71折

2.    牛角Buffet：指定套餐71折

3.    牛角次男坊：牛角燒牛肉丼71折（只限外賣）

4.    溫野菜：野菜五品盛合71折（銅鑼灣店除外）

 

（圖片來源：溫野菜）

 

下一頁：早午餐、快餐店、Pizza優惠

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#麥當勞 #著數 #回歸日 #早午餐 #回歸 #KFC #美心 #牛角 #飲食 #溫野菜 #PHD #富臨 #71折 #Pizza Hut

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk