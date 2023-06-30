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30/06/2023

開心購物節 | 本地6,000商店派總值$15億優惠！百佳送1,400份$50現金券 / Starbucks送10萬杯咖啡！玩遊戲贏超市1分鐘瘋狂掃貨 / 免費食一年炸雞 / PS5！即睇點搶優惠券+禮物

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Text: Sammy Leung

　　想試試百街任掃貨？贏S20,000的SOGO購物禮券？全年免費食麥炸雞？就要留意香港零售管理協會所舉行的開心購物節！大家可以在指定日期內於香港6,000 間零售商舖享受不同的禮遇，而禮遇價值超過15億元！不要再說了，即睇活動詳情！

 

　　香港零售管理協會於今年7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，當中找來接近50個品牌，合共6,000 間零售商舖，推出四大主題及3大禮遇：購物禮遇、免費禮遇及體驗式禮遇。而四大主題如下：

 

● 6月30日至7 月13 日「百貨家電、最新最強」：百貨公司、傢俬、家電

● 7月14日至27日「超級便利、港好滋味」：超級市場、便利店、咖啡名酒及餐廳食肆

● 7 月28 日至8 月10 日「智能潮物、珠光寶氣」：手機電玩、潮流品味、眼鏡手袋、珠寶鐘錶

● 8月11日至8 月24日「健美養生、扮靚變身」：個人健美保健、蔘茸海味、化妝美顏、 衣物鞋履

 

 

開心購物節 | 購物禮遇：AlipayHK 5折優惠券

 

　　先看看購物禮遇，有甚麼推介！230項購物禮遇包括購物折扣、優惠券、買一送一優惠、或免費優惠，推介有於歐化傢俬購買梳化或餐檯椅組合可享$1,000折扣優惠；在Market Place by Jasons消費滿HK$680或以上即減$58；余仁生網店$50優惠券等等。

 

　　優惠平台包括：AlipayHK、AR Lens App等等。例如在推廣期內，AlipayHK的主界面會有零售管理協會的「品牌Channel」專頁，有機會獲得不同的禮物、高達5折優惠券或AlipayHK送出的Ant Bank PayLater禮券。

 

 

 

下一頁：仲有超市1分鐘掃貨+130萬份免費禮品

 

 

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常見問題：

問：「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」是甚麼時候舉辦？
答：　香港零售管理協會於今年7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，不過要留意購物節內的活動舉行日子各有不同，大家記得要去官方看看。

問：「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」可以去哪兒看到？
答：https://www.hkrma.org/zh-hant/Shopping-Festival

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