召喚7月之星！12餐廳7月生日優惠合集！壽星食免費自助餐、打邊爐、燒肉、BBQ、拉麵！仲有生日蛋糕送！打卡最啱和牛生日蛋糕！同行親友都有著數？

7月之星召集！想好好慶祝生日，大把機會！皆因各大酒店大小餐廳每月都為當月壽星準備超筍生日優惠！今次編輯就整合了7月之星生日餐飲至筍優惠合集！部分酒店餐廳，如半島酒店、黃金海岸酒店等更推出壽星免費優惠，立即看看哪一家啱你心水！

7月生日優惠 | 1. 半島酒店：4人晚餐1人免費＋送生日蛋糕！

不少人在生日正日都想到高級餐廳好好慶祝，半島酒店絕對是不二之選！半島酒店推出「快樂生辰獎賞」，凡於生日正日4人惠顧大堂茶座晚餐，每位$558，包3道菜，大家可以自選前菜、主菜，如黃鱸魚、羊扒、海鮮拼盤等，以及甜品，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕1個，超驚喜！假如只想與另一半靜靜慶祝，惠顧大堂茶座晚餐2位，亦可獲贈生日蛋糕一個，開心！

（圖片來源：半島酒店）

半島酒店

網址： www.peninsula.com/zh/hong-kong/special-offers/dining/the-lobby-birthday-rewards

電話：2696 6772

晚餐收費：$588一位（另加10%服務費）

7月生日優惠 | 2. 黃金海岸酒店：戶外燒烤風情！自助餐4人同行壽星免費＋送蛋糕！

想到海邊走走，一樣有選擇！黃金海岸聆渢咖啡廳自助餐一直設有戶外燒烤區，大廚即叫即燒的各種美食，如海鮮及扒類，別有一番風味！假如7月壽星想與一家大細一同享受自助餐慶祝，聆渢咖啡廳都準備了兒童專屬的甜品小天地，小朋友一定會滿載而歸！

（圖片來源：黃金海岸酒店）

壽星只要免費成為Sino Club會員，並於生日月份，帶同3位成人親友以正價惠顧自助午或晚餐，即可有一位免費！而尊尚會員更可額外獲贈半磅生日蛋糕一個。

自助午餐價錢

星期一及五

成人：$398

小童（3-11歲）：$288

長者（65歲或以上）：$358

星期六、日及公眾假期

成人： $488

小童（3-11歲）： $358

長者（65歲或以上）： $428

自助晚餐價錢

星期一至五

成人：$688

小童（3-11歲）：$428

長者（65歲或以上）：$538

星期六、日、公眾假期及其前夕

成人：$768

小童（3-11歲）：$488

長者（65歲或以上）：$598

黃金海岸聆渢咖啡廳

地址：香港青山公路 1 號

網址：www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel/dining/cafe-lagoon

電話：24528888

7月生日優惠 | 3. Mr. Steak：抵食即開生蠔、燒牛扒！4人同行生日免費

Mr. Steak Buffet a la minute主打環球美食，又有即開生蠔、長腳蟹及燒牛扒，適合喜歡每樣食物都品嚐的你！7月生日的朋友於當月有4人或以上惠顧自助餐，其中一位7月壽星即可免費。不過優惠只適用於星期日至四，大家記得預先訂座及以電子方式結帳！

（圖片來源：Mr. Steak Buffet a la minute）

Mr. Steak Buffet à la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

網址： www.mrsteak.com.hk/zh/buffet

電話：28815757

自助餐價目表按此

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