消費券優惠｜3大傢具家品店掃平貨！IKEA買$2,000送$700優惠券 / Francfranc低至3折 / $579入手床褥

大家最近有沒有想過為屋企增添新意思或者換一換新面貌？如果有的話，就要留意以下三間傢具家品店的優惠，包括IKEA宜家家居、Francfranc及實惠，都正進行大優惠。來吧，去家品店走一走，夏天為家中加點新意思！

傢具家品店優惠│1. IKEA：滿$2,000送$700優惠券

因為就快有第二輪消費券，所以很多店舖都推出了消費券優惠，而今次IKEA由7月13日起至7月31日將推出「消費券孖住賞」！只要大家在活動期內於任何港澳分店（不適用於網上購物、愉景灣及奧運Close to you）單一消費滿$2,000，就可以換到一套總值$700的「消費券孖住賞」優惠券，該套優惠券包括：

● 一張$50傢俬家飾優惠券

● 一張門市專用之購物滿$4,000即享免費送貨優惠券（價值 $250）

● 五張門市購物滿$500減$30折扣優惠券

● 一張網上購物專用之購物滿$4,000即享$250 折扣優惠券

另外，IKEA仲有超過 20 件實用家品正進行減價優惠，編輯為大家揀選了部分CP值高的優惠，好像是$99.9的光面白色角几、$49.9人體工學枕頭、$129.9冷氣被、$99.9單人床笠、$79.9檯布、$19.9餐墊、$29.9長毛巾等等。

浴室墊, 白色, 50x80 cm $129.9

冷氣被, 深灰色/白色 $129.9

單人床笠, 灰色/綠色 $99.9

角几, 光面 白色, $99.9

日期：7月13日起至7月31日

詳情：https://www.ikea.com.hk/zh/campaign/sale

下一頁：Francfranc多個系列產品低至3折