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13/07/2023

消費券優惠｜Klook大派5大支付平台優惠碼！本地、海外活動都有折！一連五日再鬥最高消費額嬴$2,000獎賞！即睇參加方法

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Text: Louise Yuen

　　第二期消費券將於 7 月 16 日發放，不少商場、店舖及網上平台也相繼推出最新消費券優惠。人氣旅遊平台 Klook 今次不只大派 5 大支付平台優惠碼，更會一連五日送出 $2,000 額外獎賞，名額共 25 位，即睇參加方法啦！

 

 

Read More︰

消費券2023│4大平台新舊消費券用戶優惠！AlipayHK抽$100萬獎賞／BoC Pay新舊會員賺$100／手機八達通登記增值$100

 

Klook 消費券優惠 01｜5 大支付平台優惠碼！本地、海外活動都用得

 

　　Klook 今日（13 日）率先推出 5 大支付平台優惠碼，只要在 7 月 16 日至 8 月 15 日期間，經 Klook 預訂活動單一淨額消費滿 $300，並以指定付款方式進行交易並輸入其優惠碼，即有 95 折優惠，本地及海外活動都用得，包括本地酒店自助餐及東京 teamLab 門票，最高折扣達 $50。要留意，以上優惠均設名額，先到先得，送完即止。

 

指定付款方式優惠碼

  •  AlipayHK 優惠碼︰23CVS7ALP5
  • PayMe 優惠碼︰ 23CVS7PM5
  • WeChat Pay HK優惠碼︰ 23CVS7WCP5
  • 香港八達通優惠碼︰ 23CVS7OCT5
  • Tap & Go「拍住賞」優惠碼︰ 23CVS7TG5

 

Klook 消費券優惠 02｜當日累積淨額消費最多！即嬴$2,000獎賞

 

　　支付平台優惠碼以外，Klook 今次也加碼送出每日 $2,000 獎賞！香港地區用戶由 7 月 16 日起，一連五日於指定日子使用指定付款方式經 Klook 進行交易，當日累積淨額消費最高首 5 名用戶，每人可獲得 $2,000 獎賞乙份，實行多買多賞。

 

7月16日︰ AlipayHK
7月17日︰PayMe
7月18日︰WeChat Pay HK
7月19日︰香港八達通
7月20日︰Tap & Go「拍住賞」

 

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