八達通一連4星期派百萬張現金券！無最低消費要求！麥當勞免費送新地／譚仔、健康工房減$8／日本城實惠都有份！即睇點搶法

大家有沒有使用八達通App？假如還未下載的話，一定要趕快行動！八達通推出「連環快閃現金賞」！由明日（7月18日）至8月11日，一連4星期派出100萬張現金券，很多餐廳都有份！即睇著數詳情！

明日起派百萬張現金券總值$750萬！每人限領多少張？

八達通周不時都會突襲式發放著數！今次「連環快閃現金賞」更一連4星期派發100萬張現金券，總值$750萬！大家緊記於明日（7月18日）至8月11日逢周一至周五早上10時起，打開八達通App搶現金券！

今次參與商戶十分多，每天都有不同商戶大派著數，包括連鎖餐廳大家樂、吉野家、euro go go等狂送$8現金券，以及麥當勞送價值$10.5的免費新地券！還有實惠、香港街市、日本城等非食肆的優惠，最抵莫不於外賣平台戶戶送Deliveroo都送$12現金券！所有現金券都沒有最低消費要求，真正當現金使！

大家每日可搶一張，假如每日都成功取得，將可有19張現金券！看中哪款現金券，就記得mark低日子準時搶！

（圖片來源：八達通）

「連環快閃現金賞」

日期：7月18日至8月11日（星期一至五）

時間：早上10時起（先到先得）

步驟：

1. 打開八達通App，按「好賞嘟」

2. 連結任何八達通至「好賞嘟」獎賞計劃

3. 揀選你心水及派發現金券的商戶，一撳加入

4. 每日於開撳時間，準時開App，點選「好賞嘟」

5. 點選快閃現金券

6. 按「立即下載」

（圖片來源：八達通）