  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

19/07/2023

灣仔11大飲食優惠！指定燒肉定食、拉麵買一送一 / $1酥皮蛋撻/ 5折入手$100現金券！去完書展順道去！即睇詳情+日期

#蘋果批 #著數 #灣仔 #燒肉 #利東街 #買一送一 #蛋撻 #活動 #飲食優惠 #優惠 #曲奇 #現金券 #軟雪糕
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　大家會去利東街嗎？如果大家在灣仔上班或者會到附近的話，就要留意利東街的「夏日狂熱賞」活動，因為利東街將會推出11大飲食優惠，當中包括60分鐘午市燒肉定食B買一送一、青森蘋果批買一送一、$1酥皮蛋撻等等。如果都想睇下自己用不用到這些優惠，就到繼續看下去！即睇優惠詳情及日期！

 

利東街優惠│1. 牛角Buffet：指定燒肉定食買一送一

　　牛角Buffet利東街店推出60分鐘午市燒肉定食B買一送一，大家要追蹤@leetungavenue社交平台先可以用到這個優惠。不過要留意每日限量24份，先到先得，換完即止。另外，每張賬單可享用買一送一60分鐘午市燒肉定食B一次。

 

 圖片來源：leetungavenue.com.hk

 

推廣日期：2023年7月21日至25日下午5時前

地址：利東街G32

詳情：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

 

利東街優惠│2. The Baker & The Bottleman：指定曲奇買一送一

　　The Baker & The Bottleman利東街店推出外賣法芙娜三重朱古力巨型曲奇買一送一優惠，大家要追蹤@leetungavenue及@thebakerandthebottleman社交平台才可以使用今次優惠。不過大家要留意，每日限量20份，先到先得，換完即止。

 

圖片來源：leetungavenue.com.hk

 

推廣日期：2023年7月21至25日下午2時至5時換取

地址：利東街G14-15

詳情：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

 

利東街優惠│3. Crêpe Delicious (Urban Café)：$100現金券5折

　　Crêpe Delicious (Urban Café)利東街店推出$100現金券5折優惠，大家要追蹤@leetungavenue社交平台才可以使用今次優惠。每日限量24份，先到先得，換完即止，而現金券不可與優惠券、現金券及其他優惠同時使用。

 

圖片來源：leetungavenue.com.hk

 

推廣日期：2023年7月21日至25日

地址：利東街G26

詳情：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

 

下一頁：青森蘋果批、甜可麗餅買一送一

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#蘋果批 #著數 #灣仔 #燒肉 #利東街 #買一送一 #蛋撻 #活動 #飲食優惠 #優惠 #曲奇 #現金券 #軟雪糕

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk