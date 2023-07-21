Nike網店快閃2大優惠！指定貨品7折 / 千件貨品2件85折 / $111入手長袖訓練上衣！內文附快閃優惠碼

近日，有好多牌子或店舖都正在進行大減價優惠，而Nike今個星期都正進行快閃優惠，如果大家想以優惠的入手波鞋、運動外套、運動褲的話，大家就要把握機會了。今次Nike的快閃優惠有7折優惠，另外指定貨品更有折上折！正！

Nike的官網現在正進行「週末快閃優惠」、「消費獎賞多買多折」，我們先看看「週末快閃優惠」。大家在2023年7月21日10:00至2023年7月23日23:59期間，會員凡於 NIKE.COM網站上購買指定產品可享額外7折優惠，3步就可以使用優惠：

1. 添加符合活動資格的產品到購物車

2. 在「你的購物車」，於「訂單摘要」 中選擇優惠編號 「WEEKENDSALE2」

3. 點擊「使用」

以Air Jordan Legacy 312 Low 男子運動鞋為例，原價$999，本來已有優惠，折後$799。

大家在付款時，再選擇優惠編號 「WEEKENDSALE2」，就可以再折，最後$559就入手到Air Jordan Legacy 312 Low 男子運動鞋一對！不過要記得，要使用這優惠就記得先登記成會員。

週末快閃優惠今次有302款指定產品可以選，最平$379就入手到一對波鞋。編輯為大家選了一些抵買的指定產品包括：$629入手Nike AF1 PLT.AF.ORM 女子運動鞋；$559入手Nike Waffle One 男子運動鞋；$335入手Jordan Series ES 女子運動鞋；$195入手Jordan Essentials 男子長袖上衣；$314入手Jordan Flight 女子針織連帽衫；$111入手Nike Pro Dri-FIT 男子緊身長袖訓練上衣；$489入手Jordan 23 Engineered 男子毛絨套穿式連帽衫等等。

$559入手Nike Waffle One 男子運動鞋

$314入手Jordan Flight 女子針織連帽衫

$335入手Jordan Series ES 女子運動鞋

$195入手Jordan Essentials 男子長袖上衣

週末快閃優惠

推廣日期：2023年7月21日10:00至2023年7月23日23:59

網站：https://www.nike.com.hk/su23julywkdsale2/list.htm

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