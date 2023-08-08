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08/08/2023

追星著數 | 掃貨換偶像紀念品兼贏機票+10萬簽帳額！MIRROR三子Edan、Ian、Jer簽名月曆 / Jeffrey透明卡 / 專屬碼送護膚品

#品牌 #代言 #明星紀念品 #消費 #換領 #紀念品 #MIRROR #Shiseido #Anson Lo #Edan #Ian #姜濤 #呂爵安 #陳卓賢 #盧瀚霆 #Jeffrey #Jerry.C #柳應廷
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Text: Sammy Leung

　　不少品牌都會找明星代言，有時更會推出明星相關的紀念品，只要消費指定金額，就有機會換領。今次就整合了最近品牌的明星紀念品，當中包括超人氣的MIRROR；另一邊廂，除了換明星的紀念品之外，有些更會送機票、$10萬簽帳額。一齊看看到底可以點換！

 

明星代言│1. 屈臣氏蒸餾水：MIRROR三子簽名月曆+送日韓台機票

 

　　屈臣氏蒸餾水邀請到MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)擔任120周年宣傳大使，推出一套15款印有MIRROR三子的120周年限定版包裝商品，包括蒸餾水及礦物質蒸餾水430毫升、800毫升及蒸餾水1.25公升；另外，亦有3種味道蘇打水限定版，一共10款包裝。

 

 

 

　　各位Hellosss、爵屎、柳柳粉，又怎可以錯過Edan、Ian及Jer的精品呢！屈臣氏蒸餾水將於2023年8月1日至10月31日期間推出「分分有禮．滴滴賞」會員推薦活動，大家登記成為會員後，推薦朋友成為「分分有禮．滴滴賞」新會員，累積推薦最多就會機會得到以下限量精品：

  • 累積推薦人數排名最高的首40名會員：Edan, Ian, Jer @MIRROR親筆簽名鋼琴月曆
  • 第41至80名會員：Edan, Ian, Jer @MIRROR鋼琴月曆
  • 第81至200名會員：Edan, Ian, Jer @MIRROR 迷你珍藏合金車仔
  • 第201至350名會員：Edan, Ian, Jer @MIRROR A2磁石海報連磁貼禮盒

 

參加方法：

  1. 開啟「分分有禮．滴滴賞」手機app內的掃瞄器掃瞄指定產品樽蓋/拉環內之二維碼，即可獲得電子印花1個
  2. 集齊「1」、「2」及「0」三個電子印花，就可參加活動
  3. 分享「我的專屬推薦碼」給朋友，並邀請朋友用推薦碼登記會員

 

鋼琴月曆

鋼琴月曆

 

　　除了有明星的紀念品之外，更有送日韓台機票的活動。屈臣氏蒸餾水將於2023年8月1日起至10月31日期間推出120套日韓台機票，大家只要下載「分分有禮．滴滴賞」app並登記成為會員，購買指定屈臣氏蒸餾水、屈臣氏礦物質蒸餾水、屈臣氏鹼性水9.0、屈臣氏離子水或屈臣氏蘇打水系列產品。再以以「多謝您在  成就每刻」為主題，提交一段以100字內的感謝訊息，對你想感謝的人或事表達謝意，每月都會選出40份最佳得獎作品，送出香港來回台北、首爾和東京機票。

 

  • 2023年8月1日至8月31日：香港至台北來回機票一套
  • 2023年9月1日 至9月30日：香港至首爾來回機票一套
  • 2023年10月1日至10月31日：香港至東京來回機票一套

 

參加方法：

  1. 下載「分分有禮．滴滴賞」手機app
  2. 開啟app內掃瞄器掃瞄產品樽蓋/拉環內之二維碼，即可獲得電子印花1個
  3. 每集齊「1」、「2」及「0」三個電子印花可參加活動1次，記得要分享感謝訊息

 

　　而在以下零售點更有機會換到三子的精品，包括明信片、海報、杯墊、盲卡以及可回收鋁瓶 (120周年限量版)：

  • 7-Eleven(8月16至8月29日)：購買指定產品滿HK$20即可免費換明信片一張
  • OK便利店(8月17至9月6日)： 購買指定產品滿HK$20即可免費換杯墊一個
  • OK便利店(10月5日至10月18日) ： 凡購買指定產品滿HK$20即可免費換A2海報一張
  • 百佳超級市場(8月11日至9月7日)： 凡購買指定產品滿HK$50即可免費換百佳獨家盲卡一張
  • PNS 網購(8月11日至9月7日)： 凡購買指定產品滿HK$150即可免費換百佳獨家盲卡三張
  • 惠康超級市場( 8月11日至9月7日)： 凡購買指定產品滿HK$50即可免費換惠康獨家盲卡一張
  • PNS 網購( 9月29日至10月26日)： 凡購買指定產品滿HK$199即可免費換可回收鋁瓶一個

　　不過詳情要再留意屈臣氏蒸餾水公布，或者大家到時可以向零售點職員查詢。

 

推廣期：2023年8月1日至10月31日

詳情按此

 

下一頁：Edan+Jeffrey透明卡連卡套+抽里數+10萬簽帳額

 

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