搶平機票 | 樂桃、HK Express限時優惠！飛大阪來回最平$1,509起 / 去泰國唔使$1,100！內附訂機票網站連結

2023年下半年想旅行？如果想去大阪、曼谷、布吉及清邁，最近樂桃及HK Express都分別推出限時優惠，香港飛大阪來回最平可以$1,509、飛泰國最平只需要$1,053！真的超抵！優惠只有幾天，大家快點去搶吧！

平機票│1. 樂桃快閃優惠：香港飛大阪單程$630起

今次樂桃即日起至8月13日推出快閃優惠，香港飛大阪單程只需$630起，而旅遊日期為2023年9月4日至2024年1月31日。哇，十分令人心動！即是紅葉季及年尾都有機會有平機票！

在截稿前，編輯上官網看到，部分日子還有$630的，甚至有些是$470而已，計完稅項來回最平可以$1,509！而這個價錢就不包託運行李，若果你想要託運行李，每程每件20kg以下的行李大約要$270。

要提一提大家，不是餘下很多平機票了，要訂就要快手了。另外，有些日子已經沒有優惠，所以大家要耐心多查看幾個日子哦！

訂票日期：即日起至8月13日

起行日期：2023年9月4日至2024年1月13日

訂票網站

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