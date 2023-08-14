搶平機票│快閃遊必睇5大航點優惠！台中、高雄$1,300有找 / $1,220來回胡志明市、$1,206來回峴港！即睇出發日期

今年想去旅行，但又未和朋友、家人去哪裏？近日，真的有超多航空公司推出不同航點的平機票，今次就有峴港、胡志明市、台中、高雄的機票優惠。如果大家未決定好今年去哪裏玩的話，可以考慮一下以下的著數優惠哦！

平機票│1. HK express：台中、高雄單程票價$248起

如果平時想請一天、兩天假，不如去個快閃之旅！而不少人的心中最方便的快閃旅遊地點，應該是台灣吧！但如果不想常常去台北，可以考慮一下台中、高雄。HK express在即日至2023年8月16日推出台中、高雄的機票優惠，2023年9月1日至2023年12月13日飛台中、高雄單程票價低至$248起。

去程的日子較多飛機起飛日子選擇，不過可能價錢會更高；而回程的話剛好編輯選的那一天只有一班航班。

編輯揀選好日子後，大家會見到飛台中、高雄單程票價為$248。而來回連税一人價錢為$1,213，這個價錢是「FUN」價錢，是沒有免費提前預留座位及免費寄艙行李額度的，只有7kg的手提行李，如果要寄艙行李額20kg一程就要多加$290。不過，來回台中、高雄連稅為$1,213起，其實是一個相當抵的優惠，十分適合快閃。

預訂日期：即日至2023年8月16日（23:59）

旅遊日期：2023年9月1日至2023年12月13日

訂票網站

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