國泰機票優惠 | 8.17開搶！34航點、10萬機位包攬長短線！倫敦、巴黎、東京、福岡、首爾、曼谷熱門旅遊點齊晒！即睇詳情附連結

打從全面開關，平機票Keep住有！今次又輪到國泰航空推出超過10萬個經濟客艙優惠機位！難得是出發日子是明年1月至6月，還有超過30個短線及長線航點任你揀！大家可以想好合適日子，慢慢請假準備旅行！

搶平機票 | 逾30個長短線航點平機票開售

國泰航空早前宣布8月17日推出「國泰航空特選優惠」，於下午2時至8月30日晚上11時59分，維時2星期讓大家狂搶超過10萬張平機票！當中有多個航點任君選擇，假如你有長假期，想來一轉歐遊或長旅行，可以選擇荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福及杜拜等，但想來一場短線遊輕鬆之旅，就可以「返鄉下」，揀日本東京、名古屋及福岡等，還有曼谷、首爾、高雄等旅遊熱點，當然不少得內地的重慶、上海、北京等，大包圍所有香港人最喜歡去的地方！

（圖片來源：國泰航空）

優惠航點：

短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)

今次大家不用即興、急急準備旅行，皆因國泰是次機票的旅遊日期是明年的1月1日至6月30日，買好機票後可以慢慢請假，不用擔心撞日子要改期！

「國泰航空特選優惠」詳情

開售日期：8月17日2pm至8月30日11:59pm

出發日期：2024年1月1日至6月30日

優惠詳情請按此