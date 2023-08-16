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16/08/2023

短線遊 | 深圳推旅遊攻略+優惠！港澳人士享6大著數：指定餐廳95折 / 坐摩天輪平¥30 ！即睇邊個口岸拎食買玩攻略

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Text: Sammy Leung

　　很多人假日都會北上，而深圳更是港人常去的地方。最近，深圳市文化廣電旅遊體育局推出了給香港人的深圳旅遊攻略，在不同的口岸派發，令到大家可以跟著上面的打卡地圖去玩。另外，旅遊攻略上更有6大著數優惠，一齊看看有甚麼攻略及優惠吧！

 

　　深圳市文化廣電旅遊體育局最近在福田口岸、皇崗口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、蓮塘口岸等5個口岸，派發「我同嘞港」的深圳旅遊攻略，大家可以在入境通道看到相關的小冊子。

 

圖片來源：ka.sz.gov.cn

圖片來源：ka.sz.gov.cn

 

　　深圳旅遊攻略當中有包括「玩轉口岸一公里」及「深圳遊玩打卡地圖」，內容介紹了各大商圈、食店、深圳熱門景區、十大特色文化街區等，大家可以跟著旅遊攻略去玩。即睇「玩轉口岸一公里」的不同口岸有甚麼介紹？

 

●　蓮塘口岸：老貨客家私房菜館、粵湛雞飯店、喜薈城、坳下菜市場、仙桐體育公園、弘法寺

●　羅湖口岸：龍發雞煲、汶和記粥底火鍋、羅湖萬象城、東門老街、羅湖美術館

●　皇崗口岸：臺山佬黃鱔飯、金稻園砂鍋粥、中洲灣、皇崗公園

●　福田站及福田口岸：鳥鵬燒鳥居酒屋、同仁四季椰子雞、深業上城、深圳博物館

●　深圳灣及蛇口口岸：頭牌小廚、百草堂祖傳涼茶鋪、萬象天地、南頭古城

 

　　更多的玩樂地點，可以參閱小冊子！

 

圖片來源：ka.sz.gov.cn

圖片來源：ka.sz.gov.cn

 

　　在深圳遊玩打卡地圖方面，有餐飲好店、深圳十峰、熱門景區、十大特色文化街區，值得打卡的有蓮花山、海上田園、深圳南頭古城、甘坑客家小鎮等等。

 

圖片來源：ka.sz.gov.cn

 

下一頁：睇埋6大專屬優惠

 

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