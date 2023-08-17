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17/08/2023

平機票｜香港航空8.26起落區大派千張$0機票！包埋20kg行李！一文睇晒咩航點、參加方法！

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Text: Louise Yuen

　　近期多間航空公司陸續推出各式各樣的機票優惠，繼國泰的「航空特選優惠」平機票之後，香港航空今日（17 日）亦公布為慶祝今年增設北京大興、福岡、布吉及名古屋 4 大新航點，將於 8 月尾在銅鑼灣鬧市舉辦「航點新推·機票大放送」活動，玩遊戲夾公仔即嬴走 $0 機票，終於唔使上網搶飛喇！

 

 

　　香港航空的「航點新推·機票大放送」活動將於 8 月 25 日至 27 日在銅鑼灣 Fashion Walk 舉行，由商場地下中庭至百德新街的位置也可以找到「巨型夾公仔機」、「百德新街打卡大道」、「小小機組人員扮裝間」及「巨型扭蛋機」4 大區域。

 

 

　　重頭戲一定是大派 1,000 張 $0 機票的「巨型夾公仔機」，夾中即中獎，所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動送出，而且涵蓋香港航空目前的熱門航點，包括峇里、曼谷、台北、首爾、沖繩、東京、大阪、北海道、北京(首都)、重慶、海口、三亞、上海等。最吸引是機票已包含 20kg 寄艙行李，只付稅款及附加費便可。由於每個航點所派發的機票數量不一，港航將於 8 月 23 日在官方 Facebook 公布不同航點的派發時間表。

 

　　要留意，港航只於 8 月 26 至 27 日早上 9 時於 Fashion Walk 地下中庭派發號碼籌，先到先得，派完即止。獲得號碼籌後可於當日指定時間內，在現場參與巨型夾公仔機遊戲，並登記領取機票換領信。此外，得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠。想排隊搶 $0 機票的，不妨先於香港航空網站或手機 APP 免費註冊成為金鵬俱樂部會員，當日再到 Fashion Walk 排隊領籌。

 

 　　百德新街打卡大道就有由人氣插畫師 Jane Lee 設計的可愛卡通擺設，只要打卡並上載至社交平台，即有機會贏走獎品。玩法詳情將於稍後公佈。

 

 小朋友可於小小機組人員扮裝間試穿機師及空中服務員的迷你版制服。

 

 巨型扭蛋機則有大量航空主題精美紀念品。

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