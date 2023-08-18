WeChat Pay HK夥深圳商場推港人專屬優惠！過百商戶優惠券、掃QR Code攞高達$35折扣！萬象城、福田星河COCO Park有份！

不少人喜歡北上吃喝玩樂，WeChat Pay HK 就趁住暑假聯同深圳 6 大商場推出港人專屬奬賞，即日起至 8 月 31 日提供過百家商戶優惠券，由精釀啤酒試飲券、茶飲買一送一至中醫按摩優惠都有。在這些深圳商場消費時，大家更可直接使用 WeChat 的港幣電子錢包付款，人民幣自動轉為港幣，而且不收手續費，相當方便！

WeChat Pay HK 即日起至 8 月 31 日聯同深圳萬象城、福田星河COCO Park、深業上城、One Avenue卓悅中心、卓悅匯及福田卓悅 INTOWN 6 大商場推出港人專屬奬賞，包括線上領取商場優惠券及線下領取 $35 港元折扣！

（圖片來源︰Lead8）

WeChat Pay HK港人專屬奬賞01︰線上領取商場優惠券！

這 6 個深圳商場共逾百家商戶提供 WeChat Pay HK 港人專屬奬賞優惠券，大家只要在WeChat Pay HK 跨境遊頁面點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字，便可領取其商戶優惠券，使用時向店員出示有關優惠券即可。像最為人熟悉的深圳萬象城，從深圳萬象城小程序可領取 ￥300 驚喜到店禮金券；深業上城則有青苔行星現代素食料理 68 折優惠，而且免茶水服務費；卓悅匯的霸王茶姬更有夏夢玫瓏中杯買一送一券，種類甚多。

（圖片來源︰WeChat Pay HK）

WeChat Pay HK港人專屬奬賞02︰線下領取高達HK$35獎賞

除了線上商場優惠券，親身到以上商場也可用 WeChat 掃描活動海報的 QR code，即時領取高達 30 港元的迎新獎賞，包括 3 張價值 10 港元的通用電子現金券及 5 港元印花賞（2 個電子印花可兌換 5 港元通用電子現金券一張）。迎新獎賞及印花獎賞則可用於任何商店。

（圖片來源︰WeChat Pay HK）

下一頁︰新推「跨境遊」 集合百個小程序！食玩買一app搞掂