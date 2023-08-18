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18/08/2023

搶$0機票 | 8.21開搶！香港航空8,500張免費機票飛7大航點！東京、台北、福岡熱點齊晒！哪些日子無$0機票？即睇詳情、開搶時間

#香港航空 #海口 #飛遇世界鉅賞 #平機票 #台北 #輕旅行 #東京成田 #旅行 #上海浦東 #0+3 #北京首都 #沖繩 #福岡 #Jetso #著數
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Text: Kennis Wong

　　平機票幾乎日日有得搶！香港航空第三輪「飛遇世界鉅賞 」即將開始！之前搶不成幾間航空公司的機票都不用灰心！今次香港航空的免費機票同樣包括了一些熱門旅遊景點，如東京、台北等！即睇詳情再接再厲！

 

任揀7個航點

 

　　香港航空第三輪「飛遇世界鉅賞 」將於8月21日上午10時開搶！今次會有8,500張$0票價機票（不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用），已包20kg寄艙行李，前往上海浦東、海口、北京首都、東京成田、台北、福岡、沖繩！旅行日期為今年9月1日至2024年3月24日，逗留期限須介乎2至7日之間，可以來一場說走就走的旅行，又可以買定下年機票！

 

（圖片來源：香港航空Facebook）

 

　　當然，某些日子如節日，香港航空已率先提及不會提供$0機票，同時建議大家計劃淡季出發，以增加成功機會。假如想搶機票，就要mark好日子了！

 

（圖片來源：香港航空Facebook）

 

沒有提供$0機票的日子

 

上海浦東、海口、北京首都：

1. 2023年9月29日至10月8日；12月22日至25日

2. 2024年2月7日至14日

 

東京成田、台北、福岡、沖繩：

1. 2023年9月27日至10月4日；12月20日至27日

2. 2024年2月7日至14日

 

香港航空第三輪「飛遇世界鉅賞 」

日期：8月21日（星期一）

時間：上午10時起

航點：上海浦東、海口、北京首都、東京成田、台北、福岡、沖繩

旅行日期：2023年9月1日至2024年3月24日

逗留期限：2至7日

開搶網址及詳情請按此

 

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