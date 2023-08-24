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24/08/2023

DONKI清貨祭超筍優惠！藥妝、家品最平$5起 / 買指定件數半價 / 筋膜放鬆工具$70！即睇邊間分店激減

#DON DON DONKI #清貨祭 #香港 #Donki #香港DONKI #優惠 #藥妝 #家品 #優惠活動 #筍貨 #荷里活廣場 #著數 #Jetso
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Text: Sammy Leung

　　DON DON DONKI進行清貨祭？今次是邊一間分店呢？雖然大家可以去日本，但次次在日本DONKI抬一大堆筍貨回來，真的十分重。如果香港的DONKI都有差不多的商品，很多人都會選擇在香港入手。而每次香港的DON DON DONKI進行優惠活動，一定會吸引不少人去入手藥妝、家品等。而最近，香港的DON DON DONKI正進行DONKI清貨祭，大家即睇是哪一間分店！

 

　　每次香港的DON DON DONKI進行優惠活動，都會有很多人去走走，看看買不買到合適的筍貨回家。而今次位於荷里活廣場的DON DON DONKI分店正在進行「DONKI清貨祭」，想知道有甚麼優惠？

 

圖片來源：DON DON DONKI Hong Kong Facebook

 

　　編輯為大家整理了一下，今次「DONKI清貨祭」商品包括了藥妝、家品及玩具，一共有4種優惠，包括：

 

●　貨品價格低至$5起

●　購買5件指定商品7折優惠

●　購買12件指定商品半價優惠

●　購物滿$100或以上，有2次夾公仔的機會

 

圖片來源：DON DON DONKI Hong Kong Facebook

 

　　而大家會看到，分店內的多個貨架都貼著優惠字眼，好像是$40入手保濕用洗面奶；
多款筋膜放鬆工具$70起；部分健體用品$30有交易；$30可以買到34折的染髮專用護髮膏；34折的染髮膏最平$30有交易；美髮用品$20起；$30買到沐浴露；$50買小童Cosplay服裝等等，真的超多日本貨品都有優惠。

 

圖片來源：DON DON DONKI Hong Kong Facebook

圖片來源：DON DON DONKI Hong Kong Facebook

圖片來源：DON DON DONKI Hong Kong Facebook

 

　　而購物滿$100或以上，更會有2次夾公仔的機會。不過要留意的，分店內的食品部未有參與優惠活動，各款商品數量有限，售完即止。

 

優惠期：即日起至優惠結束

營業時間：上午9時至晚上11時

地址：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場一樓101號舗

 

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