  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

28/08/2023

著數 | 外賣平台買Shake Shack x ONLY Beverages特飲指定套餐送迷你冰箱、冰袋、野餐墊，抵！即睇送禮詳情

#Deliveroo #戶戶送 #Shake Shack #漢堡 #迷你冰箱 #野餐墊 #冰袋 #野餐 #外賣 #外送平台 #ONLY Beverages #即飲酒精 #Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶 #著數 #Jetso
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

 

　　人氣漢堡店Shake Shack進軍香港5周年，趁著這個日子，聯乘與香港著名即飲酒精飲品品牌ONLY Beverages，推出Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶期間限定特飲，作為Shack Shake外送平台夥伴的Deliveroo戶戶送，最近更會限量送出迷你冰箱、冰袋及野餐墊，點餐有嘢送，抵！即睇如何獲得精美禮品！

 

ONLY Beverages至Chill夏日限定特飲登場

 

　　炎炎夏日，Shake Shack與香港著名即飲酒精飲品品牌ONLY Beverages合作推出Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶期間限定特飲，特飲由由新鮮沖泡的有機紅茶及檸檬水製作而成，過程中加入經過五重蒸餾的優質伏特加及碳酸梳打，清涼清爽。另外ONLY Beverages採用無糖配方，不用擔心飲品會帶來負擔感，與Shack Shack的漢堡及炸物簡直是最佳配搭！需$50就可以品嘗這杯清爽特飲，無論野餐，抑或作為上班時的午餐皆是一個不錯的選擇！

 

（圖片來源：Deliveroo）

 

經Deliveroo率先買聯乘套餐可獲贈迷你冰箱！

 

　　Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶率先在即日起至8月31日於戶戶送及Shake Shack網上平台開賣，而9月1日起便會正式於全港Shake Shack 門店發售！在即日起至8月31日期間，大家只要經戶戶送訂購Boozy Fifty/Fifty x BBQ ShackMeister套餐，大家可以自由配搭，任揀4個漢堡包、4份小食及4罐Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶，價錢因大家的食物選擇而定，最抵只需$540！更可獲贈野餐墊、冰袋以及迷你冰箱一個，禮品以白色為主，簡單印有Shake Shack的漢堡包圖案，冰袋以及迷你冰箱還可令飲品抵抗炎夏，保持冰涼，Shake Shack迷必須入手！

 

（圖片來源：Deliveroo）

 

Shack Shake X Deliveroo推廣活動
活動日期：即日起至8月31日
活動條件：經Deliveroo戶戶送訂購Boozy Fifty/Fifty x BBQ ShackMeister套餐（包括4個漢堡包、4份小食及4罐限定特飲）
活動禮品：野餐墊、冰袋以及迷你冰箱一個
Deliveroo戶戶送請按此
下載Deliveroo App請按此

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#Deliveroo #戶戶送 #Shake Shack #漢堡 #迷你冰箱 #野餐墊 #冰袋 #野餐 #外賣 #外送平台 #ONLY Beverages #即飲酒精 #Boozy Fifty/Fifty伏特加氣泡檸檬冰茶 #著數 #Jetso

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk