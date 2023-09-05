9.9購物節｜Trip.com/ Sasa/ Dyson限時優惠︰澳門teamLab門票買一送一/ 貴婦級La Mer、Estee Lauder護膚品4折起/ Dyson指定日子買滿額減$1,000！

多個網購平台最近推出「9.9 購物節」優惠，當中以 Trip.com 及 Sasa 率先開搶，前者由即日起一連五日推出超值優惠，包括澳門 teamLab 買一送一門票、低至64折 Häagen-Dazs雪糕月餅券，還有機票套餐優惠等；後者更有貴婦級品牌如 La Mer、Clé de Peau Beauté 的護膚品減至 4 折，像 Estee Lauder 的「小棕瓶」竟 $628 買到！同場加映 Dyson 9 月限定優惠，指定日子買滿額即減 $1,000，用 VISA 信用卡買王牌風筒同樣有折，值得留意！

9.9購物節｜Trip.com︰Häagen-Dazs雪糕月餅券低至64折／澳門teamLab門票買一送一

Trip.com 將由今日（5 日）晚上 9 時起至 9 月 9 日，一連五日推出超值優惠，包括全新台北機票連酒店優惠套票的額外優惠、低至 $199 的海洋公園門票，以及 64 折 Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券！此外，持 Mastercard® 萬事達卡者在 9 月 5 日至 9 日活動期間，只是預訂機票或機票套餐滿 $ 1,000 或以上，即獲高達 $249 折扣。數量有限，先訂先得！

Trip.com「快閃當地體驗開搶」活動詳情：

9月5日

● 海洋公園門票連「哈囉喂·全園祭」6間鬼屋︰$199，原價 $948

● Häagen-Dazs 雪糕月餅兑換券（低至64折 ，僅限App內預訂）︰$250

9月6日

● Trip.SIM 旅行數據漫遊電話卡 4日/ 7日︰$9

● 日本 4G 高速 WiFi 租用（香港自取，全程不降速）︰$37.9

9月7日

● 澳門 teamLab 超自然空間入場門票（買一送一）︰$139.5／位，原價 $279.63／位

● 澳門敞篷觀光巴士（買一送一）︰ $100，原價 $70

9月8日

● 《鬼滅之刃全集中展》香港站︰成人門票 $49，原價 $108

● 《Mattel PlayHouse》香港站︰$99（1位成人連1位小童），原價 $346

9月9日

● 新加坡環球影城門票（買一送一）︰$240／位，原價 $514.75／位

詳情︰https://hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh_hk

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