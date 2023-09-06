台灣上網卡｜9月遊台免費換5日4G上網卡！帶齊3種文件！即睇兌換資格+換領方法

每次大家去旅行，都要準備很多，而其中一樣最重要的便是上網卡。大家9月會不會去台灣呢？如果會去台灣，就一定要留意臺灣觀光協會香港辦事處為台灣自由行旅客準備的著數了！最近，臺灣觀光協會香港辦事處宣布，合資格的人士可以免費拿台灣5日4G上網卡，即睇如何申請及自己合不合資格！

臺灣觀光協會香港辦事處近日宣布，9月前往台灣觀光自由行之港澳居民可以免費拿台灣用的5日4G上網兌換券，先看看換領資格及要準備資料的資料！

圖片來源：Unsplash@ Lisanto李奕良

換領資格：所有9月內出發前往台灣觀光自由行之港澳居民（跟團者不適用）

換領兌換券時間：出發前兩個星期內，即14日。不過14日是包含假日的，好像是9月19日出發，就要9月5日後方可開始換領

準備資料：

1. 台灣來回機票之購票證明

2. 酒店或民宿住宿證明（住親戚或朋友家及Airbnb都不符合本活動資格

3. 護照或入台証（與機票上名字相符）

大家可親自或安排親朋好友代領，只要大家準備好所有同行友人資料後，於出發前兩個星期內的辦公時間內，帶同以上3種文件到臺灣觀光協會香港辦事處，現場填妥表格後即可換領台灣用的5日4G上網兌換券。

不過要留意，資料不齊是不作處理的，大家可以用手機出示資料；每人只可換領一次禮品，數量有限，送完即止。大家拿到上網兌換券後，可以到台灣的桃園機場、松山機場、台中機場、高雄機場指定中華電訊櫃檯換取台灣用的5日4G上網卡。

圖片來源：Unsplash@Maren Wilczek

上網兌換券期兌換限期：即日至2023年9月30日

辦公室地址：香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一座6樓612室（尖沙咀站A1出口）

換領時間：

-星期一至星期五上午9時至下午1時、下午2時至5時

-星期六、日及公眾假期不開放

電郵：info@ttbhk.hk

電話：2581 0933（請於辦公時間致電）

詳情按此