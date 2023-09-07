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07/09/2023

香港夜繽紛｜12大商場夜間消費優惠！港九新界都有！夜間泊車優惠 / 買滿$500送$50禮券 / 指定時間$1入手鮑魚

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Text: Sammy Leung

　　為響應政府推動夜經濟，不少商場都推出了優惠，今次就為大家整合了不同商場夜間消費消費優惠，當中有泊車優惠、夜市專屬優惠、晚間消費獎賞等等。港九新界的商場都有，即睇各大商場有咩優惠！

 

九龍區

 

商場優惠│1. Mikiki：$300送$20贈券+8倍積分賞

 

　　Mikiki推出了多項活動，當中最值得留意有以下3種，包括晚間消費獎賞、店舖優惠及會員8倍積分賞。

 

 

晚間消費獎賞

 

在晚上8時後，The Point會員於Mikiki食肆即日消費滿指定金額即可獲贈贈券：

  • 滿$300送$20商場餐飲電子贈券
  • 滿$500送$40商場餐飲電子贈券

 

推廣日期︰2023年9月18日至10月31日
換領時間︰下午8時至下午10時
換領地點︰Mikiki地下顧客服務中心

 

店舖優惠

  • Sonia Coffee：由9月18日至10月31日，晚上6時後，於Mikiki Sonia Coffee堂食消費滿$250，即可享有9折
  • HABITU：由9月18日至10月31日，晚上6時後於Mikiki HABITU可以優惠價$88享用任何薄餅 （適用於堂食及外賣自取）

 

The Point會員8倍積分賞

　　而這個是新地旗下的商場，所以有「夜消閒」8倍積分賞活動，The Point 會員於指定日期在消費滿指定金額，即可獲8倍會員積分（已包括基本積分及上限10,000分），每日名額有限，先到先得。

  • 逢星期一至四晚上8時後，在零售商戶以單一消費滿$500以上，即可獲得8倍The Point積分
  • 逢星期五至日及公眾假期晚上8時後，在零售商戶以單一消費滿$800以上，即可獲得8倍The Point積分

　　The Point會員8倍積分賞推廣期：9月18日至10月31日

 

Mikiki
地址：香港九龍新蒲崗太子道東638號

 

商場優惠│2. 奧海城：MIRROR成員生日嘉年華+1小時夜泊優惠

　　人氣男團組合MIRROR成員Jeremy的Fans要注意了！奧海城與Jeremy Lee International Fan Club 於即日至9 月14 日舉辦生日嘉年華「CLOSERLAND 」，商場於每晚6時至10時更會在430 吋巨型LED 屏幕播放Jeremy MV，讓一眾粉絲Unicorns 每晚到場支持！

 

奧海城即日起至12月31日 推出額外1小時夜泊優惠大家只需憑一張晚上6時後發出的$100或以上電子消費收據，即可按原定禮遇再多額外1小時泊車優惠。

奧海城

地址：香港西九龍海庭道18號

 

商場優惠│3. 朗豪坊：指定時間2倍積分+消費$400享4小時免費泊車

 

　　朗豪坊將於9月21日至10月23日推出「朗豪坊Moonlight Rewards」雙倍獎賞活動，每晚8時後，大家於場內所有商舖消費即賞2倍會員積分；消費滿$400 即享4小時免費泊車優惠。

 

 

朗豪坊

地址：九龍旺角亞皆老街8號

 

下一頁：新界區商場優惠

 

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