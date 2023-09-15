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15/09/2023

松本清9.28進駐旺角開逾5千呎巨舖！新分店4大優惠︰首推$99起限量福袋、全店9折！點樣攞$30優惠券？

#松本清 #旺角 #雅蘭中心 #優惠 #著數 #Jetso #LuLuLun #護膚品
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Text: Louise Yuen

　　日本人氣連鎖藥妝專門店 Matsumoto Kiyoshi 松本清將於 9 月 28 日在旺角雅蘭中心開設第 7 間新分店，樓高兩層，佔地 5,330 呎，打造成九龍區旗艦店。開幕當日，松本清的雅蘭中心店不只有男團 P1X3L 成員 Phoebus 擔任一日店長，以及設有 Pokémon 限定主題佈置，最令人期待一定是連串開幕優惠，如首推限定福袋、大派優惠券等。

 

（圖片來源︰Matsumoto Kiyoshi 松本清）

 

松本清旺角｜新分店優惠 01︰開幕日必搶！首次推出限量福袋

 

　　松本清香港首次推出 $99 及 $199 兩款限定福袋，部分內含熱賣 OZIO 蜂王乳凝露、 LuLuLun 溫潤淨膚卸妝凝露、LuLuLun Precious Rich 滋養濃潤化妝水、Ducato 自然潤澤指甲油、Canmake Perfect Stylist Eyes 完美高效眼影等人氣 iteam，產品分別總值 $499 及 $999，相當抵搶！不過該福袋只於旺角雅蘭中心店開幕當日中午12 時開賣，限量300 袋等，手快有手慢無！

 

松本清香港7 號店開幕限定福袋（圖片來源︰Matsumoto Kiyoshi 松本清）

松本清香港7 號店開幕限定福袋（圖片來源︰Matsumoto Kiyoshi 松本清）

 

下一頁︰松本清新店優惠！全店9折/ 滿額送$30優惠券/ 送松本清購物袋

 

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