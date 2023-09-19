香港夜繽紛 | 港鐵推「一Click即搶」大派3萬張$100餐飲、購物電子優惠券催谷夜經濟！13個商場9pm後適用！即睇開搶詳情、教學

香港夜繽紛著數不斷！港鐵商場宣布9月21日推出「一Click即搶」，派發共3萬張晚上9時後可使用的電子優惠券，每張高達$100！優惠券適用於13個港鐵商場，無論餐飲或於商場購物都用得著！即睇搶優惠券詳情！

香港夜繽紛 ︳ 2萬張指定類別 + 1萬張食肆電子優惠券

港鐵商場於9月21日（星期四）中午12時起透過MTR Mobile大派3萬張電子優惠券，分別有2萬張$100港鐵商場指定類別電子優惠券及1萬張$100港鐵商場餐飲食肆電子優惠券，先到先得！只要你是MTR Mobile登記用戶，跟足以下步驟入App就能鬥快搶電子優惠券！

「一Click即搶」步驟：

1. 進入MTR Mobile App

2. 點選「優惠」

3. 在「港鐵商場」下點選「一Click即搶」頁面

4. 點選「立即領取」

（圖片來源：MTR）

香港夜繽紛 ︳電子優惠券適用於13大商場

兩款電子優惠券適用於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場參與商戶，兩者皆是可於10月31日或之前晚上9時至11時59分消費滿$300當作$100使用，要留意的是$100港鐵商場指定類別電子優惠券不適用於餐飲食肆及超級市場。

成功搶到後，電子優惠券會於24小時內加入到成功領取港鐵商場電子優惠券用戶（「合資格用戶」）的MTR Mobile 賬戶「獎賞」欄的「禮品>有效」頁面。每位登記用戶最多可以領取$100港鐵商場電子優惠券一張，大家要想清楚希望獲得購物還是用餐優惠才去搶！