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26/09/2023

HK Express、香港航空等3大快閃機票優惠！台北來回$1,318起包行李最抵！泰國單程機票低至$148起！即睇出發日期

#旅遊 #旅行 #HK Express #香港快運 #香港航空 #曼谷航空 #機票優惠 #優惠 #台北 #泰國 #蘇梅島 #Jetso #著數
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Text: Louise Yuen

　　臨近年尾，又是時候清大假！若想去短途旅行，最近香港快運 HK express、曼谷航空及香港航空均推出快閃機票優惠，像 HK express 飛曼谷，連稅後最平 $1,151 起，還可以 open-jaw 多去其他城市；坐香港航空去台北更低至 $1,318 起連行李，唯一是快閃機票優惠期只得幾日，手快有手慢無。

 

機票優惠｜泰國平機票Last call！HK express單程飛曼谷／布吉／清邁低至$148

 

　　香港快運 HK express 近日推出快閃泰國機票優惠，單程票價低至 $148 起，而且可選多城市來回（open-jaw）機票，像出發時飛往曼谷，回程由布吉或清邁返港也沒問題，連稅後最平每人 $1,151 起，行李寄艙則每人每程額外加 $290（20kg）。想於年尾飛至泰國平玩平食，就要搶平機票。

 

 

　　該快閃優惠的出發日期由 2023 年 10 月 3 日至 12 月 13 日，於官網機票搜尋器所見，現時仍有不少平機票，而且航班時間亦不錯，絕對是平遊泰國的好機會。

 

預訂日期︰即日至 2023 年 9 月 26 日

旅遊日期︰2023 年 10 月 3 日至 12 月 13 日

詳情按此

 

 

機票優惠｜曼谷航空︰恢復香港至蘇梅島直航！連稅後$3,550起包20kg行李

 

　　泰國精品航空公司曼谷航空（Bangkok Airways）剛在 7 月起恢復香港至蘇梅島的直飛航班，來回機票連稅約 $4,590 起（包括 20 公斤寄艙行李），不過最近再推平機票優惠，折後來回機票連稅後也不過 $3,550 起，出發日期由即日至 2023 年 12 月 31 日，讓大家盡情享受陽光與海灘，過一個海島假期！

 

預訂日期︰即日至 2023 年 9 月 30 日

旅遊日期︰2023 年 10 月 3 日至 12 月 13 日

詳情按此

 

 

機票優惠｜香港航空11月前飛台北！低至$1,318 起包20kg行李

 

　　香港航空最近也悄悄地推出台北平機票，來回票價連稅只需 $1,318 起，還包 20kg 行李，不過航班時間一般，中午或黃昏機出發，中午便要回程；而最理想的早機去晚機返，連稅後則需 1,701起，想快閃台北的話不妨考慮下。

 

 

旅遊日期︰即日至 2023 年 11 月 30 日

官網按此

 

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