北上消費 | AlipayHK推4大內地消費優惠！$60購物優惠券 / 12個深圳商場著數 / 首次內地Call車減$10！即睇優惠領取方法

不少人都愛北上，喜歡到深圳等地來個一日遊，所以若有內地相關的優惠，當然不可以錯過！今次就說說AlipayHK的內地優惠，當中包括大派港幣60元優惠券、深圳12間大型商場港人專享優惠、Call車優惠等等。看看有甚麼合適自己吧！

AlipayHK內地優惠│1. 港幣60元電子優惠券

趁十一國慶假期，AlipayHK推出港幣60元的電子優惠券，不論新舊用戶都可以領取，只要在即日至10月31日前領取及使用就可以了。60元的電子優惠券分別為：

港幣30元(限中國內地線下商戶，滿300元港幣可用)

港幣10元(限中國內地線下商戶，滿100元港幣可用)

港幣8元(限中國內地線下商戶，滿50元港幣可用)

港幣6元(限中國內地線下商戶，滿20元港幣可用)

港幣6元(限中國內地線下商戶，滿20元港幣可用)

領取方法十分簡單，只要4步！

1. 進入AlipayHK主頁

2. 點擊「Alipay+ Rewards」

3. 目的地選擇「中國內地」

4. 進入專頁領取優惠券

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