平機票｜樂桃、港航2大日本機票優惠！大阪單程$540起！東京來回連稅$1,703起！即睇幾時開搶、出發日期

又到了介紹平機票的時間！今次樂桃航空及香港航空都分別推出了優惠，樂桃航空推出限時優惠，由香港飛去大阪，最平單程只需要$540起；而香港航空Last Call，在10月31日前出發飛東京，來回連稅最平只需$1,703起！所以大家要留意今次2間公司的平機票優惠了。

平機票│1.樂桃航空：香港飛大阪單程最平$540

樂桃航空在10月5日晚上8時開始，推出「76小時優惠」，大家可以在10月5日8時開始至10月8日晚上11時59分買香港飛大阪的機票，而最平的香港飛大阪單程只需$540起（適用航班MM66），回程就要$440起（適用航班MM63）。搶機票方法：

1. 選擇正在促銷的「路線」「日期」、然後按搜尋！

2. 如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位！選擇票價後進行購買手續！

重點是這個優惠是不另收取燃油費（燃油特別附加費用），不過就要另繳機場稅等費用。不過，大家要留意，官網這個價錢是的「經濟飛」價錢，是沒有免費提前預留座位及免費寄艙行李額度的，如果要寄艙行李額20kg就要額外加錢。

圖片來源：Unsplash@Richard Tao

開售日期：2023年10月05日20:00至10月08日23:59

搭乘期間：2023年10月21日至2024年01月31日（不適用於10月23日至10月24日、12月23日至1月8日）

訂票網站按此

下一頁：飛東京最平來回連稅只需要$1,703