高鐵通車5週年！下周推「一撳抽獎」送逾$240萬禮品︰$5去廣東美食、溫泉雙人2天團/$10買高鐵車票！即睇抽獎詳情

高鐵香港通車5週年喇！港鐵為了慶祝，宣布將舉行「一撳抽獎」活動，送出總值$240萬禮物，當中更有$5優惠價入手雙人北上2天團及低至$10的香港至福田高鐵車票，十分抵！到底如何抽禮物？甚麼人可以抽獎？即睇MTR Mobile「一撳抽獎」活動詳情！

MTR Mobile舉行「一撳抽獎」 隨時抽中雙人2天團！

開關之後，大家有沒有搭過高鐵北上吃喝玩樂呢？不經不覺高鐵香港段已經通車5週年！為慶祝這個日子，港鐵將於10月18日下午2至6時於MTR Mobile舉行「一撳抽獎」活動，送出20,000份禮物，獎品總值超過$240萬，只要你是MTR Mobile App登記用戶就可以參加！

「一撳抽獎」活動

日期及時間：10月18日下午2至6時

參加辦法：

步驟1：登記及登入MTR Mobile

步驟2：於10月18日下午2時至6時期間，進入MTR Mobile內「優惠」頁面，或按主頁抽獎按鈕進入抽獎頁面

步驟3：按「立刻抽獎」按鈕，結果會即時於抽獎頁面公佈

「一撳抽獎」活動詳情請按此

（圖片來源：MTR）

今次獎品十分豐富，當中最吸引的莫過於廣東省多個城市的雙人2天團，以超低價$5就可以去到順德中山、東莞、惠州或河源，部分更是美食、溫泉主題的旅遊團，讓大家平住歎世界！如果想旅程彈性一點，可以購買特價高鐵車票，最平只需$10就可乘搭二等車廂去到福田！港鐵公司將10月31日或之前透過得奬者的MTR Mobile 賬戶的「信箱」通知奬品領取安排。

獎品詳情

獎品類別1：雙人2天團

1. 以$5購買雙人2天團（順德中山團）（100份）

2. 以$5購買雙人2天團（東莞美食團）（100份）

3. 以$5購買雙人2天團（惠州美食團）（100份）

4. 以$5購買雙人2天團（東莞純玩團）（100份）

5. 以$5購買雙人2天團（河源溫泉團）（100份）

出發日期：各款旅行團皆提供5個出發日期（2023年11月18、25日、12月2、9、16日）

換領方法：致電相關旅行社報名時，須提供（1）中獎之MTR Mobile 賬戶號碼、（2）獎品名稱及（3）換領編號以核對得獎資格。由於高鐵車票為實名制，得獎者亦須提供本人及其同行者於乘車當日使用之證件資料以作登記，以及支付工具資料以支付$5報團費及其他相關額外費用。

獎品類別2：特價車票

1. 以$10購買香港至福田高鐵二等座成人車票一張（10,000份）

2. 以$20購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票一張（7,000份）

3. 以$80購買香港至東莞高鐵二等座成人車票一張（1,000份）

4. 以$100購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票一張（800份）

5. 以$100購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票一張（700份）

出發日期：可預訂換領日起計15天內出發的車票

換領方法：得獎者出示已登入之MTR Mobile 賬戶及中獎之電子換領券以換領。由於高鐵車票為實名制，得獎者須提供乘車當日使用之證件資料方可購買車票