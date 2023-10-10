平機票｜香港航空新推台北、曼谷機票年票！$4,680起包3張台北來回機票連行李！邊個組合可2人共用？（附購買連結）

開關之後，大家飛了多少次？今年不停快閃台灣、泰國來個3、4日的短線遊嗎？如果你是台北、曼谷、上海、杭州等地的常客，不妨考慮入手香港航空的年票！最大賣點是$4,680起買到3張香港來回台北的機票，即平均約$1,500可以來回飛一趟！還可以選經濟或商務艙套票？有咩航點？即睇年票詳情！

4大地區年票任揀 商務艙可供2名乘客使用！

香港航空推出了香港來回華東地區（包括上海虹橋國際機場、上海浦東國際機場、杭州蕭山國際機場及南京祿口國際機場）及北京（包括北京首都機場及北京大興機場）年票一段日子，最近加碼增設曼谷及台北兩個航點，啱晒一班喜歡狂飛這兩個目的地的旅行精！重點是，所有年票機票可享免費改期服務！

（圖片來源：Hong Kong Airlines香港航空Facebook）

香港航空4大地區的年票主要以來回機票的數量及客艙等級分為4個組合，分別是3或5張的經濟或商務客艙機票。先講經濟客艙，機票已包20kg寄艙行李及輕食，商務則包40kg及膳食，不用額外購買。

值得一提，5張經濟或商務客艙組合是供2位指定乘客共用的，夫妻、情侶都可以一起使用，一年內齊齊飛！今次新增的年票航點—台北，平均以$1,560起就可以乘搭經濟客艙連行李，十分著數！另一個新增旅遊熱點曼谷，同樣以1千多元就可以啟程！

香港航空年票

1. 有效期：訂單確認日期起1年內

2. 最長停留期限：3個月

3. 經濟艙客位：包含20kg寄艙行李、免費提供飲品及輕膳

4. 商務艙客位：包含40kg寄艙行李、免費提供飲品及膳食

*當執飛航班是全經濟艙機型時，則不適用於商務艙年票

*所有年票機票可享免費改期服務

｛香港來回華東地區｝

地點：上海虹橋國際機場、上海浦東國際機場、杭州蕭山國際機場及南京祿口國際機場3張經濟客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$6,000起

5張經濟客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$7,950起

3張商務客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$12,570起

5張商務客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$19,250起

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（圖片來源：Envato）

｛香港來回北京｝

地點：北京首都機場及北京大興機場

3張經濟客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$6,570起

5張經濟客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$8,600起

3張商務客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$23,070起

5張商務客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$32,350起

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（圖片來源：Envato）

｛香港來回台北｝

3張經濟客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$4,680起

5張經濟客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$6,350起

3張商務客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$7,860起

5張商務客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$11,800起

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（圖片來源：Envato）

｛香港來回曼谷｝

3張經濟客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$4,860起

5張經濟客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$7,000起

3張商務客艙來回機票（1名指定乘客使用）：$7,530起

5張商務客艙來回機票（2名指定乘客使用）：$11,250起

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（圖片來源：Envato）