北上消費著數 | 中銀信用卡綁定支付寶AlipayHK內地付款即送$30禮券包，簽賬滿$20即減！指定信用卡可賺高達7.6%回贈

今時今日北上玩樂不單止可以用香港信用卡，還有很多優惠等你賺取！中國銀行（香港）最近推出「玩轉大灣區—狂賞派深圳Go！」，用中銀信用卡有機會獲贈AlipayHK $30禮券包，以及賺得相等於7.6%回贈！即睇信用卡著數詳情！

中銀信用卡著數 ︳ 1. 綁定AlipayHK消費即送$30跨境禮券包

內地盛行電子支付，很多地方不再收取現金，香港人北上都要適應這種消費模式！不過現在很多電子支付平台即使沒有內地戶口，也可綁定香港的信用卡付款！即日起至10月31日，只要在內地食買玩，用中銀信用卡綁定AlipayHK支付，即送$30跨境禮券包，當中包括6張立減券，每人最多可以領取2次。只要在內地的商戶看到有AlipayHK支付寶，憑中銀信用卡單次簽賬滿$20港元，即可自動使用1張立減優惠券！要記得優惠券要於領取當天起計5天內使用，逾期又未使用的會自動失效，不獲補發！

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（圖片來源：中銀）

中銀信用卡著數 ︳ 2. CHEERS Card消費＋登記「10x狂賞派」可獲7.6%回贈！

除了綁定AlipayHK外，中銀信用卡用戶還可以留意一下自己有沒有中銀CHEERS Card！北上消費只要帶同中銀CHEERS Card，兼登記「10x狂賞派」，即可享高達19倍積分獎賞，相等於7.6%回贈，無論酒店、餐飲、購物、水療，抑或醫美均可用到！假如你經常到內地吃喝玩樂，不妨考慮一下申請這張CHEERS Card，回贈分分鐘愈賺愈多！

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（圖片來源：中銀）